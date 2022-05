Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der erste Sieg nach dem Aufstieg ist geschafft: Die Rhein-Main Patriots besiegten die Düsseldorf Rams in der Skaterhockey-Bundesliga mit 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) nach Penaltyschießen. Fünf Spiele hatte das Team von Trainer Patric Pfannmüller dafür gearbeitet. Im dritten Heimspiel der Saison hat es dann endlich geklappt. Den entscheidenden Penalty verwandelte Tobias Etzel.

Gerade in der Anfangsphase der Partie schenkten sich beide Mannschaften nicht viel und so blieb es bis zur 16. Spielminute bei einem torlosen Unentschieden. Auch Überzahlspiele auf beiden Seiten blieben ungenutzt. Aber dann war es Christian Unger, der zum 1:0 für die Hausherren einschoss. Die Führung sollte allerdings nicht lange halten, die Düsseldorfer glichen drei Minuten später zum 1:1 aus.



In der 24. Minute traf Dennis Berk zum 2:1. Im weiteren Verlauf drängten die Hessen auf das dritte Tor, doch Christian Unger brachte freistehend den Ball nicht im Tor der Gäste unter. Per Penalty gelang den Gästen der 2:2-Ausgleich (29.). Im Schlussabschnitt gingen die Rams in Führung (45.), doch nur 30 Sekunden später gelang Dennis Berk der Ausgleich. Ein Konter in der 53. Minute brachte den Düsseldorfern den erneuten Vorsprung. Diesmal dauerte es 80 Sekunde, ehe Christian Unger zum 4:4 für Assenheim traf. Im Penaltyschießen sorgte Tobias Etzel schließlich für die Entscheidung.

„Es war ein wichtiger und verdienter Sieg, doch muss man bei solchen Torchancen das Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen. Von daher haben wir nur zwei statt drei Punkte. Wollen wir am nächsten Sonntag einen Erfolg feiern, müssen wir in der Chancenverwertung besser werden“, sagt Trainer Patric Pfannmüller mit Blick auf den kommenden Sonntag, 18 Uhr, wenn der Meister Crefelder SC zu Gast sein wird.