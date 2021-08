Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Crash Eagles Kaarst starten mit großen Personalsorgen in die Saison 2021 der Skaterhockey-Bundesliga. Die Adler müssen auswärts beim TV Augsburg ran und vermelden Neuzugang für die Torwartposition.

Die Adler spielen in der zweigleisig aufgeteilten Bundesliga in Gruppe B gegen Köln, Krefeld, Düsseldorf und Augsburg. Keine leichte Aufgabe für die Kaarster, denn zum Erreichen der Play-offs muss man Erster oder Zweiter werden. Für die Crash Eagles gilt es, wie sicher auch für die anderen Teams der Liga, möglichst schnell wieder auf Betriebstemperatur zu kommen und die Corona-Pause aus den Knochen zu schütteln. „Es fühlt sich fast wie ein Neuanfang an, nach der langen Zeit und wir sind froh endlich wieder in den Wettkampfmodus zurückzukehren“, so Felix Wuschech. Das Spiel in Augsburg ist ein erster Prüfstein für die Adler, denn die Schwaben dürften ihrerseits auch an einem guten Saisonstart interessiert sein und haben in der Vergangenheit eine ordentliche Heimstärke bewiesen. Leider ist zum Start die Personalsituation der Kaarster, insbesondere auf der so wichtigen Torwartposition, mehr als angespannt. Daher ist man froh, mit Daniel Schneider einen erfahrenen Mann für die Torwartposition in Kaarst begrüßen zu können.

Mit Nationaltorwart Richard Steffen und Niclas Stobbe hat man eigentlich zwei Torhüter, doch beide sind aktuell noch Rekonvaleszenten und ein Einsatz in der Bundesliga käme verfrüht. Auch aus der zweiten Mannschaft steht aktuell kein Torwart zur Verfügung und daher wurde der Kontakt zu Daniel Schneider gesucht. Tim Dohmen und Thimo Dietrich haben mit dem Iserlohner zuletzt bei einem Inline-Turnier in der Schweiz zusammengespielt und da Daniel Schneider zur Verfügung stand, hat man schnell Nägel mit Köpfen gemacht. „Da Iserlohn aktuell mit anderen Torhütern plant und er coronabedingt 2020 nicht gespielt hat, ging der Wechsel schnell über die Bühne“, so Trainer Dominik Linde. Allerdings steht er für die Partie in Augsburg noch nicht zur Verfügung. Daher werden die beiden Nachwuchstorhüter Roman Lienaerts und Max Drücker ins kalte Bundesligawasser geworfen. Einige Sorgenfalten also für den Übungsleiter vor dem schwierigen Auswärtsspiel in Augsburg, denn mit Thimo Dietrich wird ein Leistungsträger ebenfalls länger ausfallen. Der Goalgetter hat sich im Training verletzt und steht erst in sechs bis acht Wochen wieder voll zur Verfügung. Dominik Boschewski ist als Polizist im Schichtdienst und kann ebenso nicht mit anreisen, wie der ebenfalls beruflich verhinderte Jan Wrede. Damit sind die Kaarster sicher nicht in der Favoritenrolle bei den kampfstarken Augsburgern und erwarten eine enge Partie.

Spielbeginn in der TVA-Arena ist am Sonntag, 29. August, um 14 Uhr.