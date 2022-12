Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die U-19-Mannschaft der Crash Eagles Kaarst ist erneut Deutscher Meister der Junioren im Skaterhockey. Im Finale konnten sich die Jungadler gegen den NRW-Vize, die Mendener Mambas, mit 4:1 durchsetzen und so den Meistertitel erringen.

Nach holprigem Start in die Vorrunde und einem 3:3-Unentschieden gegen die Red Devils Berlin konnte die Mannschaft von Trainer Philip Heiler dann überzeugen. „Wir musste uns an die Gegebenheiten vor Ort erst anpassen. Die kleine Fläche und der auf dem Betonboden stark hüpfende Ball war für unser Kombinationsspiel nicht ideal“, so der Kaarster Trainer.



In der zweiten Partie waren die Adler dann wesentlich besser auf die Bedingungen in der Velberter Halle eingestellt und konnten mit einem 4:2-Erfolg gegen Heilbronn die Weichen in Richtung Halbfinale stellen. Gegen die Deggendorf Pflanz war man dann im dritten Spiel des Tages in Bestform und gewann gegen die Bayern klar mit 8:1.

Am Sonntag spielte man dann im Halbfinale gegen die Bissendorfer Panther. Auch hier war man klar überlegen und bezwang die Niedersachsen mit 8:1. Ein Sieg der in der Höhe nicht zu erwarten war. Den Panthern fehlte am Ende die Kraft. Im Finale traf man dann auf den Gegner aus der heimischen NRW-Liga, die Mendener Mambas. Die Sauerländer waren durch einen 3:1 Erfolg im Halbfinale gegen Deggendorf in das Finale eingezogen.

Auch im Finale ließen die Jungadler nichts anbrennen. Die starke Defensive der Mambas hielt allerdings lange Stand und erst gegen Ende des zweiten Drittels konnten die Adler auf 3:0 wegziehen. Zu Beginn des Schlussdrittels erhöhte Kaarst auf 4:0 und verwaltete dann die Führung. Den Mambas gelang dann noch der verdiente Ehrentreffer zum 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)-Endstand.

Damit gelingt den Crash Eagles die Titelverteidigung in der Altersklasse Junioren. In den letzten acht Jahren wurden die Jungadler sieben Mal Deutscher Meister. Eine bemerkenswerte Bilanz und Ergebnis der hervorragenden Jugendarbeit der Crash Eagles.

Deutscher Meister Junioren 2022:

Joe und Dean Jacobs, Bennet Otten, Nico Scholten, Luca Roeseler, Fabian Novacic, Moritz Nowak, Moritz Nagy, Leon und Nick Bachor, Moritz Schlüssel, Kevin Werner, Jan Jewasinski, Lennox Gerigk, Roman Lienaerts, Max Drücker, Eric Bellert

Trainer: Philip Heiler, Felix Wuschech

Teamleitung: Simone Nowak, Susan Lienaerts