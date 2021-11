Erfolg gegen die Duisburg Ducks

Schülermannschaft der Crash Eagles Kaarst bezwingt ist NRW-Meister

​Nach dem Sieg in Duisburg in der Vorwoche konnte die U-13-Mannschaft der Crash Eagles Kaarst auch in heimischen Gefilden den Sieg und damit den NRW-Meistertitel err...