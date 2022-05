Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die rund 200 Zuschauer sahen das erwartete Spitzenspiel der Skaterhockey-Bundesliga zwischen den Crash Eagles Kaarst und den Moskitos Essen, das die Gastgeber letztlich mit 7:5 für sich entschieden.

Nach nur 111 Sekunden brachten sich die Gäste ein erstes Mal auf die Anzeigetafel. Florian Breves traf für die Moskitos. Kaarst wenig beindruckt glich durch den spielfreudigen Lennart Otten zum 1:1 aus (3.). Vier Minuten später war es erneut Lennart Otten, der in Überzahl eine Vorlage von Moritz Otten zum 2:1 veredelte. Benjamin Hüsken konnte dann mit einem Husarenstück in Unterzahl den 2:2-Ausgleich erzielen (12.) und Florian Breves gelang mit dem Tor zum 2:3 nach einer feinen Einzelleistung der zu diesem Zeitpunkt verdiente Führungstreffer für die Essener.



Im zweiten Drittel zeigte dann Marvin Frenzel, Goalie der Gäste, warum er seinem Team so gefehlt hat im bisherigen Saisonverlauf. Etliche Male rettete er bei seinem Saisondebüt gegen freistehende Kaarster und hielt so die Führung fest. Gegen den Schuss von Nils Lingscheidt war er dann allerdings machtlos (28.). Essen nutzte dann eine Unaufmerksamkeit in der Kaarster Defensive durch Sebastian Schneider zur erneuten Führung (30.).

Im letzten Drittel wurde dem Publikum dann ordentlich was geboten. Kaarst konnte nach einem Fehler im Essener Spielaufbau durch Moritz Otten zum 4:4 ausgleichen (46.) und durch Dominik Boschewski gar in Führung gehen (51.). In dieser Phase war viel Platz auf dem Feld, denn beide Strafbänke waren gut besucht. Diesen Platz auf dem Feld nutzte dann Moritz Otten zum wichtigen 6:4 (52.). In einer 3:2-Überzahl war es dann Sebastian Schneider, der den Anschluss für die Gäste markierte (53.). Essen hatte dann das Momentum, brachte sich aber durch Strafzeiten aus dem Tritt. Essens Benedikt Hüsken versuchte sich mit einer Ringereinlage gegen Jan Wrede und auch Marvin Frenzel kassierte eine Hinausstellung und so konnte Kaarst kurz vor Spielende in Person von Thimo Dietrich den Deckel draufmachen (60.). Beim Shake-Hands nach dem Spiel erhielt Marvin Frenzel nach einem Handgemenge noch die rote Karte. Aufgrund des starken letzten Drittels und eines sicheren Daniel „Taylor“ Schneider im Kaarster Tor war es letztlich ein verdienter Kaarster Sieg.