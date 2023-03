Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach der Bayern-Tour am vergangenen Wochenende haben die Crash Eagles Kaarst nun zwei Heimspiele in der Skaterhockey-Bundesliga: am Freitag (19.30 Uhr) gegen Essen und am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Augsburg.

Der Termin am Freitag ist der Tatsache geschuldet, dass es sonst Probleme mit den Hallenzeiten am Wochenende in der stark frequentierten Stadtparkhalle gibt. Die Moskitos aus Essen werden der Gegner an diesem Abend sein.



Essen hatte letztes Jahr „umfirmiert“, aus den Rockets wurden wieder die Moskitos. Dieses Mal allerdings nicht als eigenständiger Verein, sondern als Abteilung des aktuellen Eishockey-Clubs der Ruhrmetropole. So werden auch wieder einige Eishockeyspieler den Kader der Essener Inline-Skater bereichern und dafür sorgen, dass die schwache Saison 2022 schnell aus der Erinnerung verschwindet. Die Saison 2023 läuft jedenfalls prächtig mit drei Siegen in drei Spielen liegen die Stechmücken ganz vorne in der Tabelle, nur Krefeld mit einem Spiel mehr steht noch besser da.

Für Kaarst gilt es nun, nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren, denn zwei knappe Niederlagen (gegen Krefeld und in Atting) stehen bereits zu Buche. Allerdings ist das Personalgerüst am kommenden Wochenende wieder nicht das stabilste, da man aus verschiedenen Gründen nicht mit voller Kapelle antritt. Doch der Kader ist groß genug und bekanntlich kann man aus der Not eine Tugend machen. So könnte wieder der ein oder andere Junior, in die Bundesligamannschaft eingebaut werden. Immer besser ins Spiel kommt hier übrigens Joe Jacobs, der in der Saison 2022 noch bei der U19 war. In fünf Spielen der aktuellen Saison gelangen ihm bereits sechs Scorerpunkte. Wieder ein Akteur aus dem Kaarster Fundus, der den Sprung in die Bundesliga geschafft hat.

Am Sonntag geht es dann gegen den TV Augsburg. In den letzten Jahren konnte man die Fuggerstädter regelmäßig bezwingen, nur in der „Corona-Saison“ 2021 gewannen die Augsburger in Kaarst. Die Augsburger haben übrigens eine ordentliche Ochsentour vor der Brust, spielen sie doch am Samstagabend noch um 19 Uhr in Bissendorf.