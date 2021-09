Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das zweite Saisonspiel führte die Skaterhockey-Bundesligamannschaft der Düsseldorf Rams zum TV Augsburg. Dort mussten die Rheinländer eine 7:10-Niederlage einstecken.

Das Team zeigte dabei von Beginn an eine deutliche Leistungssteigung zum Spiel der Vorwoche und ging in der sechsten Minute verdient mit 1:0 in Führung. Der Augsburger Ausgleich wurde nur kurzer Zeit später mit dem erneuten Führungstreffer beantwortet. Die Gastgeber erhöhten nun den Druck, kamen zu zwei Toren und gingen mit einer knappen 3:2 Führung in die Pause.

Im zweiten Abschnitt erwischten die Widder wieder den besseren Start und nach 22 Minuten stand es 3:3. Dann kam leider die einzige kurze Schwächephase der Düsseldorfer. Die Augsburger nutzten diese und zogen innerhalb von 130 Sekunden auf 6:3 zurück. Doch die Jungs in rot zeigten Nehmerqualitäten und kämpften sich eindrucksvoll zurück. In der 55. Minuten hatten sie die Augsburger Führung ausgeglichen. Mit 7:7 ging es in die Schlussphase. Allerdings konnte man dann die erneute Führung der Hausherren nicht mehr ausgleichen. Nachdem ein Düsseldorfer Spieler verletzt auf dem Boden liegen blieb und die Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen ließen, protestierten die Düsseldorfer für den Geschmack der Schiedsrichter zu laut und schickten gleich zwei Düsseldorfer auf die Strafbank. Dies brachte dann die Entscheidung. Die Schwaben nahmen diese Einladung dankend an und nutzten diese Überzahl um das Ergebnis auf 10:7 zu stellen.

Am kommenden Samstag, 11. September, kommt es um 19 Uhr zum ersten Heimspiel der Saison. Zu Gast werden die Crash Eagles Kaarst sein. Aufgrund der geltenden Coronaverordnungen ist die Zuschauerkapazität auf 90 Personen begrenzt. Es gelten die bekannten 3G-Regeln.