​Seit dem Wochenende wird im Sportpark Niederheid wieder um Tore und Punkte im Skaterhockey gespielt. Die Düsseldorf Rams gewannen im ersten Spiel der ISHD Masters, dem Ersatzspielbetrieb, an dem sich drei Erst- und fünf Zweitligisten beteiligen, mit 10:7 gegen die Rhein-Main Patriots.

Die Hessen gehören seit Jahren zu den Topteams der 2.Bundesliga Süd. Also ein guter Prüfstein für die Düsseldorfer, die dieses Jahr als Bundesliga-Absteiger in der 2.Bundesliga Nord gestartet wären. Die wenigen Zuschauer, die in die Halle durften und die deutlich mehr Zuschauer, die den Livestream im Internet verfolgten, bekamen eine spannende Partie geboten, in der es auch körperlich gut zur Sache ging. Da war jedem schnell klar, weshalb Skaterhockey in die Kategorie Kontaktsport fällt.

Nach ausgeglichenem Beginn konnten sich die Hausherren zum Ende des ersten Drittels etwas absetzen (Zwischenstand 5:2). Die Gäste aus Hessen gaben sich aber noch lange nicht geschlagen und kamen in der 34. Minute zum 6:6-Ausgleich. Am Ende behielten die Rams aber verdient die Oberhand und gewannen 10:7.