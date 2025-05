Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach dem klaren Erfolg gegen Essen wollen die Crash Eagles Kaarst auch gegen die Düsseldorf Rams ihre weiße Weste in der Skaterhockey-Bundesliga behalten. Das Derby steigt am Maifeiertag um 18 Uhr in der Stadtparkhalle Kaarst.

In der letzten Saison unterlagen die Adler den Rams, die auch die Hauptrunde der Saison 2024 auf dem ersten Platz beendeten. Am Ende triumphierten dann die Kaarster und gewannen den Meistertitel. In diesem Jahr wollen die Düsseldorfer an den Erfolg der Vorsaison anknüpfen und wieder um den Titel mitspielen. Aktuell liegt das Team von Coach Markus Winzen auf dem dritten Platz und konnte zuletzt einen 13:8-Erfolg gegen Deggendorf feiern.

Im Hinspiel in Düsseldorf zeigten die Adler eine überzeugende Leistung und gewannen klar mit 11:5. Nicht nur in diesem Spiel überzeugte der aktuelle Meister, denn mit sieben Siegen nach sieben Spielen gelang Kaarst der optimale Saisonstart. Gerade in eigener Halle treffen die Kaarster Scharfschützen nach Belieben und sind für jeden Gegner schwer zu verteidigen. Aber auch die Rams sind äußerst treffsicher, haben allerdings ihre Probleme in der Defensive mit bis dato 60 Gegentreffern. Daher hat man auch auf der Torwartposition nachgebessert und Justin Schrörs (zuletzt im Tor beim Eishockeyverein Diez-Limburg/BeNe-League) verpflichtet.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅