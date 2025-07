Unangenehme An- und Abreise

Lesedauer: ca. 2 Minuten

Ein starkes erstes Drittel reichte den Crash Eagles Kaarst, um das Auswärtsspiel in der Skaterhockey-Bundesliga bei Deggendorf Pflanz mit 15:8 (6:0, 6:4, 3:4) zu gewinnen.

Die lange Reise nach Deggendorf startete morgens um 8 Uhr an der Stadtparkhalle und war alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, denn erst um 17.30 Uhr kam man an der Halle in Deggendorf an. Freundlicherweise waren die Pflanz bereit das Spiel dann mit zehnminütiger Verspätung zu starten.

Im ersten Drittel waren die Kaarster klar spielbestimmend, konnten aber anfangs keine Treffer erzielen. Spielentscheidend war dann eine Szene am Kaarster Tor, als Tim-Niklas Wolff und der Deggendorfer Marcel Pfänder ein Tête-à-Tête hielten, an dessen Ende beide für vier Minuten auf die Strafbank mussten. Bei nun jeweils nur drei Feldspielern waren die Adler haushoch überlegen und gingen durch einen Doppelschlag von Lennart Otten in Führung (8., 9.). Patrick Petau stellte auf 0:3 (10.) und erneut Lennart Otten auf 0:4 (11.). Leon Bachor erhöhte dann auf 0:5 (14.) und Lennart Otten mit seinem vierten Treffer auf 0:6 (19. Jan Wrede).

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild und Kaarst erhöhte durch Jan Wrede auf 0:7 (22. Lennart Otten), ehe Florian Herdrich erstmals für die Hausherren traf (23. raser). Die Pflanz suchten ihr Heil in der Offensive, wurden aber regelmäßig von der Kaarster Defensive oder Torwart Max Drücker gestoppt und luden daher den Meister zum Kontern ein. Jakob Matzken erhöhte auf 1:8 (24.) und Felix Wuschech traf gar in Unterzahl zum 1:9 (24.). Tim-Niklas Wolff machte es nach Vorlage von Thimo Dietrich zweistellig (30.). Danach waren die Adler nicht mehr so konzentriert und Deggendorf konnte durch Stefan Bauer (30.), Leon Draser (34.) und Dominik Steer (36.) verkürzen. Lennart Otten (31.) und Jakob Matzken (32.) trafen zwischenzeitlich zum 4:12-Pausenstand.

Im letzten Drittel zeigten die Pflanz Charakter und gaben sich nicht auf und bei Kaarst machten sich nun die „Busbeine“ nach über neun Stunden Anfahrt bemerkbar. So konnten die Pflanz das letzte Drittel mit 4:3 für sich entscheiden. Maxim Bernhardt traf doppelt für den Aufsteiger, Stefan Bauer und Jonas Stern waren die weiteren Torschützen. Für Kaarst traf Jan Wrede und zweimal Thimo Dietrich. „Wir haben am Ende die Zügel schleifen lassen, aber das ist bei der anstrengen Anfahrt nachvollziehbar. Deggendorf ist besser als der Punktestand und wir haben durch die erfolgreich Anfangsphase den Sieg verdient“, so Präsident Georg Otten, der die verhinderten Trainer vertrat.

Auf dem Rückweg dann noch eine ordentliche Schrecksekunde, da kurz vor Aschaffenburg ein Reifen platzte und der Bus keinen Ersatzreifen hatte. Daher mussten die Adler noch über vier Stunden auf die Weiterreise warten, ehe ADAC und Werkstatt den Bus wieder flott gemacht haben. Insgesamt fast 20 Stunden verbrachten die Crash Eagles im Bus, da kommt die nun sechswöchige Pause gerade Recht.