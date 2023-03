Lesedauer: ca. 1 Minute

​Einen verdienten Sieg feierten die Crash Eagles Kaarst zum Auftakt der Saison in der Skaterhockey-Bundesliga. Die Adler besiegten die Samurai Iserlohn mit 7:5 (3:1, 4:2, 0:2).

„Riegel Rudi“ Gutendorf, der mit dem Meidericher SV Deutscher Vizemeister wurde, oder Klaus „Schlappi“ Schlappner, der mit seiner Defensivtaktik einige Jahre Waldhof Mannheim erfolgreich in der Fußball-Bundesliga hielt, standen Pate für die Taktik der Gäste aus dem Sauerland. Allerdings machten die Iserlohner aus der Not eine Tugend, denn nur zwei Reihen standen den Gästen zur Verfügung und so agierten diese extrem defensiv und versuchten so Kräfte zu sparen. Auch Kaarst war nicht komplett, denn auf Seiten der Adler fehlten Jan Wrede und Dominik Boschewski, die beruflich verhindert waren, sowie Dominik Thum.



Die mit den Nationalspielern Marius Riepe, Constantin Wichern und Sven Rotheuler angetretenen Gäste gingen in der zweiten Minute durch Routinier Tim Linke in Führung, der einen Konter mit einem präzisen Handgelenkschuss abschloss. Kaarst hatte allerdings schnell die richtige Antwort parat, denn Thimo Dietrich gelang in Überzahl der Ausgleich (3.). Erneut Dietrich brachte Kaarst dann in Führung (10.) und Tim-Niklas Wolff sorgte für den 3:1 Pausenstand (18.).

Im zweiten Drittel zeigte dann das Duo Dietrich/Dohmen die bekannte Qualität im Abschluss. Thimo Dietrich traf zweimal (21., 32.) und Tim Dohmen einmal (26.). Moritz Otten traf dann zum 7:3 (37.) Pausenstand. Für die Gäste waren Nico Bongard (28.) und Tim Linke (34.) zur Stelle.

Im letzten Drittel agierten die Adler dann zu sorglos und so konnten die Gäste Ergebniskosmetik betreiben. Josef Schäfer (54.) und Marius Riepe (58. Nils Hofmann) waren die Torschützen für Iserlohn. „Ein höherer Sieg wäre sicher möglich gewesen, zumal wir viermal die Latte, bzw. den Pfosten getroffen haben. Hauptsache ist natürlich, dass wir drei Punkte auf der Habenseite verbuchen können“, so Coach Andre Ehlert.

Insgesamt war es ein verdienter Sieg für die Kaarster Adler, die nun am kommenden Wochenende nach Düsseldorf zum Derby bei den Rams reisen.