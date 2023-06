Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Vom 22. bis zum 25. Juni spielen die besten Skaterhockeyteams des Kontinents um Europas Krone. Gastgeber sind die Crash Eagles Kaarst.

Nach etlichen internationalen Events im Nachwuchs geht nun zum ersten Mal ein Herren-Europapokal in der Kaarster Stadtparkhalle über die Bühne. Es ist allerdings nicht der erste Herren Europacup in Kaarst, denn 2004, seinerzeit noch in der Dreifach-Halle, konnten die Gentofte Starz aus Dänemark den Titel gewinnen. Auch dieses Mal sind die Dänen mit dabei als Titelverteidiger: 2022 konnte man in Rossemaison das Finale gegen Lugano gewinnen.



Auch wenn die Crash Eagles, wie erwähnt bereits viel Erfahrung mit internationalen Turnieren haben, ist ein Herren-Europacup eine andere Hausnummer, nicht nur was die sportliche Seite angeht. „Organisatorisch ist es schon ein Unterschied zum Nachwuchs und wir hoffen, dass alles glatt über die Bühne geht“, so Tanja Dietrich aus dem Kaarster Vorstand.

Der Verband hat die Anregungen aus den Vereinen aufgenommen und das Teilnehmerfeld etwas verkleinert. Anstatt zwölf Vereinen werden nun zehn Teams an den Start gehen und um den Titel kämpfen. Neben den schon genannten letztjährigen Finalisten aus Gentofte (Dänemark) und Lugano (Schweiz) sind dies der IHC Malcantone aus der Schweiz und die Rödovre Red Devils aus Dänemark. Aus Österreich gehen die Lunatics aus Wien an den Start und aus Großbritannien die Borehamwood Crusaders. Dazu kommen dann noch die deutschen Teams aus Köln (Deutscher Vizemeister, mit dem Topscorer der DEL2 Marcel Müller), die Skating Bears aus Krefeld, die Bissendorfer Panther und natürlich die Crash Eagles Kaarst als Deutscher Meister und Ausrichter.

Die Kaarster müssen verletzungsbedingt auf einige wichtige Stammkräfte verzichten, können erfreulicherweise am Wochenende jedoch auf die Dienste von Marcel Noebels bauen. Der 31-jährige Eishockey-Crack (Vizeweltmeister 2023 und Silbermedaillengewinner bei Olympia 2018) hat am Wochenende geheiratet und verbringt den Sommer in seiner Heimat.

Die Adler starten am Donnerstag, direkt im Anschluss an die Eröffnungsfeier, in das Turnier mit der Begegnung gegen die Borehamwood Crusaders. Am Freitag und am Samstag findet die Vorrunde statt und am Sonntag dann die Finalrunde. Die spannende Frage nach dem Turnierfavoriten ist schwer zu beantworten, da die Spielstärke der einzelnen Teams nur schwer einzuschätzen ist.

Neben den letztjährigen Finalisten aus Gentofte und Lugano dürften allerdings auch die aktuell in der Bundesliga dominierenden Krefelder zum Favoritenkreis zählen. Im letzten Jahr haben sich die deutschen Teams nicht mit Ruhm bekleckert. Kaarst war auf Rang fünf noch das beste deutsche Team. Wer dann am Ende den Pokal in Händen hält, wird man dann am Sonntagabend sehen.