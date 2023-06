Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem klaren Sieg im Hinspiel in Kaarst will der Skaterhockey-Bundesligist Crash Eagles Kaarst auch Punkte aus dem Sauerland mitnehmen. Gespielt wird am Samstag, 3. Juni, um 19 Uhr.

Spiele in Iserlohn sind immer hart umkämpft, was zum einen an der kleinen Spielfläche liegt und zum anderen an der engagierten Spielweise der Sauerländer. Iserlohn verfügt dieses Jahr nur über einen kleinen Kader und konnte daher bis dato noch nicht viele Punkte ergattern. Allerdings haben die Samurai, in der in diesem Jahr arg zerrupften Tabelle, erst neun Partien absolviert, während die Adler schon deren zwölf haben.



Personell sieht es allerdings nicht so gut aus, da einige Spieler beruflich und urlaubsbedingt fehlen werden. Daher passt es gut, dass der zuletzt angeschlagene Patrick Petau wieder zur Verfügung steht.

„Leider haben wir noch in keinem Spiel in Bestbesetzung antreten können, was bei der Ausgeglichenheit der Liga schon ein Problem darstellt“, so CEK-Vorsitzender Georg Otten.