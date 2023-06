Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der Neuauflage des letztjährigen Finales reisen die Crash Eagles zum rheinischen Rivalen HC Köln-West. Das Spiel in der Skaterhockey-Bundesliga beginnt um 18 Uhr.

Die Domstädter sind aktuell auf dem fünften Platz der Liga und konnten zuletzt einen 7:6-Sieg nach Penaltyschießen in Düsseldorf feiern. Kaarst konnte dagegen stark ersatzgeschwächt nicht viel ausrichten und unterlag in Iserlohn klar mit 6:15. So wird auch dieses Wochenende der Kader wieder nicht in voller Gänze zur Verfügung stehen, daher dürften auch in Köln die Trauben recht hoch hängen für die Crash Eagles. Es kehren allerdings mit Nils Lingscheidt und Moritz Otten zwei Akteure in den Kader zurück.



Bei den Rheinos ragen aktuell drei Spieler heraus. Dennis Kobe, Florian Holzapfel und Robin Weisheit sind die Torgaranten der Kölner und Eishockey-Profi Marcel Müller überstrahlt das Trio noch. Allerdings ist letztgenannter erst einmal in Erscheinung getreten, beim 8:6-Sieg in Iserlohn war der 34-jährige Müller fünfmal erfolgreich und damit spielentscheidend.

Es dürfte also auch eine Rolle spielen, in welcher Personalstärke die beiden Finalisten antreten. Im Hinspiel konnten die Adler knapp mit 7:6 gewinnen. Siegtorschütze war Jan Wrede, der allerdings noch verletzt ausfällt.