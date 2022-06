Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Samstag bestreiten die Crash Eagles Kaarst um 16.30 Uhr auswärts ihr Pokal-Viertelfinalspiel beim Crefelder SC.

Erstmals wird der Pokal in einem Endturnier der besten vier Teams entschieden. Daher ist der Sieger dieses Duells für das in Iserlohn stattfindende Final Four qualifiziert. Kaarst hat allerdings aktuell einige Ausfälle zu beklagen und daher muss Trainer Marcus Drücker abwarten, wer am Samstag auf der Fläche stehen kann. In der Liga konnten die Adler zwar einen klaren Sieg einfahren, doch ein Entscheidungsspiel hat sicher anderen Charakter.



Für den am 2. Juli stattfindenden Lehrgang der Nationalmannschaft sind Thimo Dietrich, Nils Lingscheidt, Tim Dohmen und Moritz Otten eingeladen. Der Lehrgang findet in der Kaarster Stadtparkhalle statt.