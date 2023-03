Lesedauer: ca. 1 Minute

​Einen verdienten 8:5 (3:2, 4:1, 1:2)-Auswärtssieg vor über 200 Besuchern feierten die Crash Eagles Kaarst bei den Düsseldorf Rams in der Skaterhockey-Bundesliga.

Kaarst war im ersten Drittel, auch ohne einige Stammspieler, das klar spielbestimmende Team, ging allerdings allzu fahrlässig mit den vielen Chancen um. So konnten die Rams durch Dominic Doden einen Konter zum 1:0 verwerten (10.). In Überzahl konnte dann Tim-Niklas Wolff den Ausgleich erzielen (13.). Erneut Doden brachte dann seine Farben mit 2:1 in Front (16.). Thimo Dietrich nutzte dann eine Vorarbeit von Joe Jacobs zum 2:2-Ausgleich (18.). Es war der erste Scorerpunkt in der Bundesliga für den Kaarster Youngster Jacobs. Kurz vor der Pause konnte dann Tim-Niklas Wolff die Adler erstmals in Führung schießen (20.).



Im zweiten Abschnitt konnten die Kaarster zunehmend die Kontrolle über die Partie gewinnen und Aidan Guskov krönte seine starke Leistung mit dem 2:4 (28.). Moritz Otten gelang das 2:5 (30.). Hier stand allerdings der Zufall Pate, denn der Schuss des Kaarster Angreifers wurde von einem Düsseldorfer ins eigene Tor abgefälscht. Düsseldorf meldete sich durch einen Treffer von Tim Deschka zu Wort (36.), musste aber dann noch zwei Gegentreffer durch Jan Wrede (37.) zum 3:6 und zum 3:7 durch Nils Lingscheidt (40.) hinnehmen.

Im letzten Drittel wollte Kaarst dann den Deckel drauf machen, scheiterte doch etliche Male am starken Christoph Oster im Tor der Rams. So konnten die Düsseldorfer durch Colin Dehnke (50.) und Robin Wilmshöfer (55.) auf 5:7 verkürzen. Der souveräne Daniel „Taylor“ Schneider im Kaarster Tor war dann nicht mehr zu überwinden und Thimo Dietrich machte den Deckel drauf (60.). Kaarst gewann insgesamt verdient gegen kampfstarke Düsseldorfer, muss sich allerdings den Vorwurf gefallen lassen, zu viele Chancen zu benötigen, um zum Erfolg zu gelangen.

Am kommenden Wochenende empfangen dann die Adler die Skating Bears aus Krefeld zum Spitzenspiel der Bundesliga.