Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Nach vier sehr erfolgreichen Jahren starten die Crash Eagles Kaarst in die Saison 2020 der Skaterhockey-Bundesliga mit leicht verändertem Kader.

Aus dem Nachwuchs stoßen Timo Funk und Patrick Petau zum Team. Philipp Inger wird die Torwartposition hinter National-Goalie Richard Steffen einnehmen. Nicht mehr zum Team gehören Jan Wrede, der aktuell bei der Düsseldorfer EG dem Puck nachjagt und dort Leistungsträger der DNL Mannschaft ist, Tim Dohmen und Christian von Berg (beide zweite Herren), sowie Goalie Niclas Stobbe.

Daher gilt es nun die jungen Akteure bestmöglich in den Kader zu integrieren und die einzelnen Blöcke einzuspielen. Das dürfte sicher eine gewisse Zeit dauern und es kommt ebenso darauf an, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen. „Der ein oder andere wird nun öfter die Gelegenheit haben sich zu beweisen als in der Vergangenheit und so sicher an Leistungsstärke gewinnen“, so Trainer Georg Otten. Darüber hinaus bietet auch die zweite Mannschaft, mittlerweile in der zweiten Bundesliga, auch einen Fundus an Spielern mit Potential aus der man sich bedienen kann. Aus dem Nachwuchs werden ebenfalls Spieler im Training langsam an die Bundesliga herangeführt.

Mit Blick auf die Liga erwartet der Kaarster Übungsleiter neben dem Meister aus Essen die Skatingbears aus Krefeld ganz vorne, die Pokal und Meisterschaft anpeilen. Weiterhin stark dürften die Kölner Rheinos sein und auch die Duisburg Ducks schielen sicher auf einen der ersten vier Plätze. In dieser Ecke sortieren sich auch die Kaarster ein, die nun mit Augsburg ein Team erwarten, was ebenfalls klar die Play-offs im Auge hat.

Die Fuggerstädter landeten 2019 nach einer furiosen Saison auf dem fünften Platz als Aufsteiger und wollen diese Leistung sicher bestätigen. Allerdings gibt es auch bei den Schwaben die ein oder andere Veränderung im Kader und wie bei den Crash Eagles müssen sich die Reihen sicher noch finden. Auswärts waren die Augsburger im letzten Jahr nicht sonderlich erfolgreich und konnten nur acht Punkte sammeln, was sicher auch mit den Reisestrapazen und der Kadersituation in der Fremde zu tun hat.

Kaarst muss am Samstag auf Goalie Richard Steffen verzichten und nimmt dafür neben Philipp Inger auch Falk Schumacher mit auf die Aufstellung. Ebenso steht hinter dem Einsatz von Moritz Otten noch ein Fragezeichen, der aktuell im Rahmen seines Studiums in Berlin weilt.

Es dürfte 2020 wieder eine spannende Saison und einen spannenden Auftakt gegen Augsburg geben.

Spielbeginn ist am Samstag, 7. März, um 19 Uhr in der Kaarster Stadtparkhalle.

Auf dem Foto sind zu sehen:

Hinten von Links: Trainer Georg Otten, Dominik Boschewski, Timo Funk, Moritz Otten.

Mitte von links: Dominick Thum , Nils Lingscheidt, Andre Ehlert, Johannes Matzken, Thimo Dietrich, Patrick Petau, Betreuer Hein Müllers.

Vorne von links: Philipp Inger, Tobias Wolff, Felix Wuschech, Lennart Otten, Tim-Niklas Wolff, Richard Steffen.

Es fehlt: Jakob Matzken.