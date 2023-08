Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem Sieg beim Europapokal in Kaarst geht es für die Crash Eagles Kaarst in der Skaterhockey-Bundesliga nun ins Ruhrgebiet zu den wieder erstarkten Moskitos Essen. Gespielt wird am Samstag um 18 Uhr.

In der letzten Saison firmierten die Essener wieder unter dem alten Namen Moskitos (vorher Rockets Essen) und hatten eine sehr schwere Saison, an deren Ende nur der neunte Platz blieb. Zwischenzeitlich war man ob des damaligen Personalmangels gar in Abstiegsgefahr, konnte jedoch den Klassenerhalt erreichen. In diesem Jahr sieht es wesentlich besser aus und die Moskitos sind an der Raumer Straße noch ohne Punktverlust. Zuletzt gewannen die Essener klar im Pokal gegen Düsseldorf und wollen sicher auch gegen die Adler die Punkte in der Ruhrmetropole halten. Für den diesjährigen Erfolg stehen auch wieder einige Eishockeyspieler der Moskitos. Enrico Saccomani, Fabio Frick und die bekannten Dominik Luft, Marvin Frenzel sind ebenso Leistungsträger, wie die Nationalspieler Sebastian Schneider und Florian Breves.



Die Crash Eagles hatten eine lange Pause und daher ist es sicher nicht einfach direkt gegen ein Top-Team wie die Moskitos anzutreten. „Nach dem Europacup und der langen Pause war doch die Luft ordentlich raus bei uns und ich bin gespannt, wie das Team die Herausforderung Essen annimmt“, so Georg Otten. In der Tabelle liegen die Adler auf dem dritten Rang und haben nur noch theoretische Chancen auf den zweiten Rang vorzurücken. „Dazu müssen wir die letzten vier Spiele der Vorrunde gewinnen und Essen müsste noch dreimal Punkte liegen lassen, was eher unwahrscheinlich ist“, so Otten. So ist es für Kaarst in erster Linie wichtig wieder auf Betriebstemperatur zu kommen, um so optimal vorbereitet in die Play-offs zu gehen.