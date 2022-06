Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 5:3-Auswärtssieg beim Crefelder SC setzten die Crash Eagles Kaarst ein dickes Ausrufezeichen und qualifizierten sich für Final-Four-Turnier um den ISHD-Pokal.

Trainer Marcus Drücker musste auf die etatmäßigen Goalies Richard Steffen (Rekonvaleszent noch bis August) und Daniel Schneider verzichten und auch der zuletzt eingesprungene Oliver Derigs stand nicht zur Verfügung. So kamen die beiden Junioren-Goalies Max Drücker und Roman Lienaerts ins Team. Krefeld hatte zuletzt eine schwächere Phase mit zwei Niederlagen in Folge und wollte sich daher gerade zu Hause keine Blöße geben.

Krefeld ging durch Jannik Kleindienst in Führung (5.), die Andre Ehlert ausgleichen konnte (8.). Erneut war Kleindienst zu Stelle und brachte seine Farben in Führung (12.) und erneut konnte Kaarst postwendend, diesmal in Person von Johannes Matzken, ausgleichen (12.). Das war es dann auch im ersten Abschnitt. Im zweiten Abschnitt passierte dann wenig, was insbesondere an wachsamen Torhütern lag. Weder Aron Brosch auf Krefelder Seite, noch Max Drücker im Tor der Kaarster waren für die Stürmer zu bezwingen.

Im letzten Drittel kam Kaarst dann besser im Spiel und ging durch Tim-Niklas Wolff in Führung (49.), die der just aus dem Urlaub zurückgekehrte Moritz Otten gar auf 2:4 ausbaute (56.). Niklas Kleindienst traf dann zum dritten Mal für die Bären und machte es damit wieder spannend. Nach einem Beinstellen musste dann Moritz Otten auf die Strafbank (57.) und Krefeld riskierte alles und zog den Torwart. Der Schuss ging allerdings nach hinten los und so konnte Kaarst bei 3:5 Unterzahl durch Lennart Otten den Deckel draufmachen (59.).