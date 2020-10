Der Blick geht in erster Linie nach Berlin

​Ob die Crash Eagles Kaarst im Rahmen des ISHD Masters die Devils aus Langenfeld am Samstag empfangen und die zweiten Herren am Sonntag Oberhausen, hängt wohl wesentlich von den Beschlüssen der Politik ab.

Dass die Partien ohne Zuschauer stattfinden, ist dem Kaarster Skaterhockey-Club bereits vor einer Woche durch die Verwaltung mitgeteilt worden. Hintergrund ist hier die Struktur der Ligazusammensetzung mit Teilnehmern auch außerhalb von NRW.

Ob jedoch überhaupt noch gespielt wird, hängt von den Beschlüssen der Politik ab. „Wir trainieren seit Mai und spielen seit Ende September mit einem funktionierenden Hygienekonzept und ohne Corona-Fall. Auch bei anderen Sportveranstaltungen ist meiner Beobachtung nach jeder Teilnehmer bei Training und Spiel notiert“, sagt Vorsitzender Georg Otten.

So oder so geht der Blick ohnehin in das Jahr 2021 und die Planungen laufen diesbezüglich auf Hochtouren. Die Hoffnung stirbt halt zuletzt.