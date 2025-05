Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach dem 9:6-Heimsieg in der Skaterhockey-Bundesliga gegen die Düsseldorf Rams steht mit der Partie gegen den Crefelder das nächste Derby für die Crash Eagles Kaarst an. Gespielt wird am Samstag, 10. Mai, um 16 Uhr in der Stadtparkhalle.

Am 1. Mai konnten die Adler mit dem Erfolg gegen Düsseldorf den achten Sieg in Folge feiern und stehen so unangefochten an der Tabellenspitze. Der Gast aus der Seidenstadt war vor der Saison auch im oberen Tabellendrittel erwartet worden, kommt aktuell allerdings noch nicht in die Gänge. Aktuell liegen die Bären nur auf dem neunten Rang und konnten nur gegen Augsburg einen Heimsieg feiern. Insbesondere in der Offensive läuft es nicht rund, nur 46 Treffer erzielten die Krefelder, die Crash Eagles trafen dagegen schon 88-mal ins gegnerische Tor. Damit liegt die Favoritenrolle momentan klar beim Meister, allerdings gelten angeschlagene Boxer als gefährlich und daher werden die Adler auf der Hut sein, zumal einige Stammkräfte fehlen werden und daher blickt man mit Spannung auf die Partie. Für den beruflich verhinderten Olli Derigs wird David Dietrich an der Bande stehen.



