Spitzenspiel am Samstag in Kaarst

​In der Skaterhockey-Bundesliga stehen sich am Samstag um 16.30 Uhr die Crash Eagles Kaarst und der Crefelder SC gegenüber. Beide Teams sind mit jeweils zwei Siegen gut in die Saison gestartet und wollen am Samstag nun den dritten Erfolg eintüten.

Krefeld geht mit leicht verändertem Kader in die Saison. Neu im Team der Skating Bears sind der aus Duisburg gewechselte Nationalspieler Pascal Rüwald und aus Köln kam Nico Böckels zurück nach Krefeld. Zum Saisonauftakt hatten die Seidenstädter durchaus dicke Bretter zu bohren. In Duisburg gelang ein knapper 9:8-Erfolg und in der Horkesgath-Arena ein 5:3 gegen Vizemeister Köln. Kaarst konnte Iserlohn und Düsseldorf bezwingen und so ebenfalls bereits sechs Punkte auf dem Konto verbuchen.



Nun also ein wichtiges direktes Duell der Kontrahenten Krefeld und Kaarst. Auch wenn die Saison noch jung ist, sind diese Spiele sicherlich wegweisend, aufgrund des direkten Vergleiches der ausschlaggebend ist für die Abschlusstabelle. Personell sieht es auf Kaarster Seite wieder besser aus. Die zuletzt erkrankten Moritz Otten und Tim-Niklas Wolff spielten zwar gegen Düsseldorf mit, allerdings beide nur mit halber Kraft. Jetzt sind die Nationalstürmer wieder im Training und auch Tim Dohmen steht wieder zur Verfügung. Allerdings kommt es nicht nur auf eine starke Offensive an, gerade gegen spielstarke Gegner wird die Abwehrarbeit eine wichtige Rolle spielen. „Ein geblockter Schuss, der nicht ins Tor geht, ist genauso viel wert, wie ein schön herausgespielter Treffer“, so Georg Otten.

In eigener Halle wollen die Adler den Heimvorteil nutzen und hoffen auf die Unterstützung der Kaarster Fans. In der letzten Saison konnten die Crash Eagles alle vier Begegnungen gegen die Bären gewinnen, allerdings war es in den Play-offs äußerst knapp. Daher gibt es sicher keinen Favoriten und die Besucher dürfen sich auf eine spannende Partie freuen.