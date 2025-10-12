Alle vier Topteams verlieren – Villach jubelt

Viele Überraschungen in der ICEHL

13.10.2025, 00:00 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die einzigen, die sich neben den Überraschungssiegern gefreut haben, werden die Zocker bei den Wettanbietern gewesen sein. Was der Sonntag in der ICEHL brachte, ist eigentlich so selten wie Regen in der Sahara. Was ist passiert?

Der bisher tonhungrigste Angriff, der von Olimpija Ljubljana, hatte wieder einen Galaauftritt. Nur hatte sich die Motivation nicht bis in die Defensive herumgesprochen. Diese lud den Vorletzten der ICEHL, den HC Innsbruck, förmlich ein und erst Marly Quince beruhigte die heimischen Fans mit dem 6:6-Ausgleich, der das Team in die Verlängerung brachte, in der Max Coatta die Gäste endgültig auf die Siegerstraße brachte. Interessant, dass die Innsbrucker das zweite Spiel innerhalb von 24 Stunden bestreiten mussten und beim Gastspiel zuvor in Villach beim 1:5 trotz einer 1:0-Führung keine Chance hatten.

Das zweite Topteam, dass die Schwächen der Konkurrenz nicht ausnutzen konnte, war der HC Bozen. Die Italiener, vor einer Woche noch glänzender Sieger gegen Ljubljana (4:2), kassierten, beginnend mit dem CHL-Spiel am Mittwoch gegen Ingolstadt, die dritte Niederlage in Folge. Bezeichnend, dass alle drei Tore von kanadischen Importspielern erzielt wurden, wobei McClure und Gersich als einzige im Augenblick bei Bozen konstant treffen.

Der dritte Verlierer des Tages war Red Bull Salzburg. Trotz eines Schussverhältnisses von 37:22 gegen Fehervar stand es bis vier Sekunden vor dem Ende 2:2. Als alle auf die Verlängerung hofften, traf Anze Kuralt für die Ungarn und schickte die Salzburger auf Platz fünf in der Tabelle.

Und last but not least leistete sich auch der aufstrebende HC Pustertal eine Niederlage. Beim Altmeister Klagenfurt konnte man immerhin die Overtime erzwingen, aber dann ließ Simeon Schwinger die KAC-Anhänger jubeln.

Es gab aber auch einen Gewinner des Wochenendes und der heißt Villacher SV. Die Kärntener schickten erst den HC Innsbruck mit einem klaren 5:1 nach Hause, wobei vier der fünf Tore erst im letzten Drittel fielen. Der zweite Sieg wurde ausgerechnet in Bozen eingefahren, wo sechs verschiedene Torschützen deutlich machten, dass der VSV eine sehr ausgeglichene Mannschaft in dieser Saison stellt.

Und eine kleine Überraschung schaffte der Tabellenletzte aus Vorarlberg. Die Pioneers kassierten zwar in Budapest ein klares 0:6, gewannen einen Tag zuvor aber in Fehervar mit 4:1. Und weil Linz an diesem Wochenende nur ein Spiel absolvierte und noch zwei Partien in Rückstand ist, rutschten sie auf den letzten Tabellenplatz zurück.

Die Spiele vom 12. Oktober:

Ferencvarosi TC – Pioneers Vorarlberg 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Tore: Ferencvaros: Tyler Coulter, Brady Shaw, Istvan Sofron, Aku Kestila, Jussi Tammela (2)

Fehervar AV 19 – Red Bull Salzburg 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Tore: Fehervar: Istvan Bartalis, Rasmus Kulmala, Anze Kuralt; Salzburg: Travis St. Denis, Florian Baltram

HC Bozen – Villacher SV 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)

Tore: Bozen: Brad McClure, Shane Gersich, Brett Pollock; Villach: Nikita Scherbak, Kevin Hancock, Alex Wall, Philipp Lindner, Alexander Rauchenwald, John Hughes

Vienna Capitals – Graz 99ers 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Tore: Vienna: Dominic Hackl; Graz: Lukas Kainz (2), Nick Swaney

Klagenfurter AC – HC Pustertal 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Klagenfurt: Nick Petersen, Raphael Herburger; Pustertal: Matthias Mantinger

Olimpija Ljubljana – HC Innsbruck 6:7 (2:2, 1:2, 3:2, 0:1) n.V.

Tore: Ljubljana: Ziga Pance (2), Zach Boychuk (2), Nicolai Meyer, Mark Quince; Innsbruck: Steven Owre, Benjamin Corbeil, Marcel Witting, Max Coatta (2), Sebastian Benker (2)

Die Spiele vom 11. Oktober:

Villacher SV – HC Innsbruck 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Tore: Villach: Kevin Hancock (2), Nick Hutchinson, Thomas Vallant, Adam Helewka; Innsbruck: Benjamin Corbeil

Fehervar AV19 – Pioneers Vorarlberg 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Tore: Fehervar: Darren Archibald; Vorarlberg: Oskar Meier, Cole Gallant, Collin Adams, Marlon Tschofen