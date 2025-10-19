Henry Bowlby trifft gegen Linz viermal

Verrücktes Spiel in der ICEHL in Villach

19.10.2025, 21:41 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

An der Spitze der ICEHL hat sich Olimpija Ljubljana scheinbar gefangen. Die Slowenen stehen mit 25 Punkten weiterhin glänzend da, sehen im Rückspiegel aber, mit nur einem Punkt weniger, den HC Pustertal. Direkt dahinter folgen aber gleich drei Teams mit 21 Punkten.

Das verrückteste Match des Tages fand in Villach statt. Die Österreicher waren gegen ihre ungarischen Gäste aus Ferencvaros Favorit und gingen auch schnell mit 3:0 in Führung. Vielleicht zog danach Bruder Leichtfuß bei Villach ein, denn die Ungarn trafen noch vor der ersten Pause zum 1:3 und setzten ihren Schwung im zweiten Drittel mit drei Toren um. Aber das Glück hatten die Ungarn trotzdem nicht gepachtet. Villach nahm Keeper Cannata raus und eine Sekunde vor dem Ende erzielte Kevin Hancock den glücklichen Ausgleich, dem Adam Helewka in der 63. Minute den Siegestreffer folgen ließ.

Wenig Probleme dagegen hatte Klassenprimus Ljubljana beim Gastspiel in Feldkirch. Zwar kämpften die Vorarlberger vorbildlich, hielten den knappen Rückstand (1:2) immerhin bis zur 53. Minute, konnten aber im Angriff kaum Akzente setzen.

Tief enttäuscht waren die Grazer, die im Südderby gegen Klagenfurt lange mit 2:1 führten, in der 49. Minute den Ausgleich kassierten und 19 Sekunden vor Ende der Overtime sogar noch das dritte Gegentor.

Freude in Bruneck. Der Sommertransfer von Henry Bowlby aus Rögle war ein voller Erfolg. Gegen Schlusslicht Linz erzielte der US-Amerikaner alle vier Tore für sein Team und festigte somit Platz zwei für seine Wölfe vom HC Pustertal.

Spiel vom 18. Oktober:

HC Bozen – Fehervar AV 19 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Tore: Bozen: Enrico Miglioranzi, Brett Pollock, Cole Schneider

Spiele vom 19. Oktober:

Red Bull Salzburg – HC Innsbruck 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Tore: Salzburg: Lucas Thaler, Mario Huber, Peter Schneider, Dennis Robertson; Innsbruck: Jan Lattner, Steven Owre

Pioneers Vorarlberg – Olimpija Ljubljana 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Tore: Vorarlberg: Eric Florchuk; Ljubljana: Aljosa Crnovic, Nathanael Halbert, Nicolai Meyer, Bine Masic

Villacher SV – Ferencvarosi TC 5:4 (3:1, 0:3, 1:0, 1:0) n.P.

Tore: Villach: Paul Sintschnig, Thomas Vallant, Nikita Scherbak, Kevin Hancock, Adam Halewka (PEN); Ferencvarosi: Paavo Tyni, Andras Mihalik (2), Aku Kestila

Graz 99ers – Klagenfurter AC 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) n.V.

Tore: Graz: Chris Collins, Nick Swaney; Klagenfurt: Mathias From, Simeon Schwinger, Jan Mursak

HC Pustertal – Black Wings Linz 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Tore: Pustertal: Henry Bowlby (4); Linz: Sean Collins