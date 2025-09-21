Pustertal überrascht in Villach

Olimpija Ljubljana und Red Bull Salzburg ziehen an der Spitze der ICEHL davon

21.09.2025, 22:45 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die beiden Spitzenteams der ICEHL sind zur Zeit nicht aufzuhalten. HC Innsbruck geht bei Ungarn-Reise zweimal leer aus.

Olimpija Ljubljana hatte gegen den Tabellenletzten aus Vorarlberg im ersten Drittel ein paar Probleme zu lösen, lag sogar durch den Kanadier Eric Florchuk hinten, um dann nach dem Ausgleich im Mitteldrittel mit vier Toren davonzuziehen. Besonderer Antreiber war der frühere NHL-Profi T.J. Brennan, der mit seinen zwei Toren zum 2:1 und 3:1 die Tür für drei Punkte öffnete.

Etwas schwerer hatte es der EC Red Bull Salzburg. Den Torreigen eröffnete hier der frühere Straubinger Travis St. Denis, dem Lucas Thaler im Mittelabschnitt das 2:0 folgen ließ. Etwas Hoffnung brandete bei den Anhängern der Vienna auf, als Sam Antonitsch das Anschlusstor erzielte, aber Michael Raffl beendete mit einem Empty-Netter die Wiener Hoffnungen.

Eine Überraschung schaffte der HC Pustertal in Villach. Dank eines überragenden Keepers deNito, der 30 Torschüsse der Gastgeber entschärften konnte, gewannen die Südtiroler mit 3:0.

Null Punkte brachte die Ungarn-Reise dem HC Innsbruck. Bereits am Samstag gab es in Fehervar ein 4:5, wobei man nach dem schnellen 0:3 nach sechs Minuten immerhin bei der Aufholjagd Moral zeigte. Einen Tag später gab es in Budapest ein klares 2:6, wobei die Innsbrucker durch Troy Lajeunesse sogar in Führung gingen. Budapest schlug jedoch zurück, glich im ersten Abschnitt durch Alexander Ytterell aus. Dann brachte der Finne Jussi Tammela Budapest in Führung, die der Alt-Internationale Istvan Sofron auf 4:1 ausbaute.

Spiel vom 20. September:

Fehervar AV 19 – HC Innsbruck 5:4 (3:2, 0:1, 2:1)

Tore: Fehervar: Janos Hari, Csanad Erdely, Anze Kuralt, Darren Archibald, Tim Campbell ; Innsbruck: Stewe Owre (2), Jan Lattner, Stefan Klassek

Spiele vom 21. September:

Ferencvarosi TC – HC Innsbruck 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Tore: Ferencvarosi: Alexander Ytterell, Jussi Tammela, Istvan Sofron(2), Andras Mihalik, Tyler Coulter; Innsbruck: Troy Lajeunesse, Jan Lattner

Olimpija Ljubljana – Pioneers Vorarlberg 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Tore: Ljubljana: Marcel Mahkovec, T.J. Brennan (2), Ziga Pance, Alex Petan, Evan Polei; Vorarlberg: Eric Florchuk

Villacher SV – HC Pustertal 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Tore: Villach: -; Pustertal: J.C. Lipon, Tommy Purdeller, Raphael Andergassen

Klagenfurter AC – HC Bozen 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Tore: Klagenfurt: Matt Fraser; Bozen: Luca Frigo, Brad McClure, Shane Gersich, Brett Pollock, Cristiano diGiacinto

Vienna Capitals – Red Bull Salzburg 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Tore: Vienna: Sam Antonitsch; Salzburg: Travis St. Denis, Lucas Thaler, Michael Raffl