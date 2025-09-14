Salzburg gewinnt Spitzenspiel gegen KAC

Olimpija Ljubljana stürmt mit Superstart auf Platz 1 der ICEHL

14.09.2025, 21:24 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Mit einem starken Saisonstart katapultierte sich Olimpija Ljubljana auf Platz 1 der ICE Hockey League.

Anzeige

Nach dem 8:1 gegen die Vienna Capitals am Freitag hatte auch der Villacher SV am Sonntag keine Chance, ging mit 2:7 baden. Villach spielte dabei nicht schlecht, hatte am Ende 43:28 Torschüsse, lag aber bereits mit 0:3 zurück, ehe man auf 2:3 herankam. 15 Sekunden vor der zweiten Drittelpause gelang dann Brennan das vierte slowenische Tor und das brach Villach das Genick.

Im Spitzenspiel zeigte sich der EC Red Bull Salzburg gegen den Klagenfurter AC vor allem bei der Schusseffizienz überlegen. Lukas Horl gelang die schnelle Führung, die Connor Corcoran ausbaute. Nach einem torlosen Mitteldrittel gelang Jan Mursak bereits früh der Anschluss, aber mehr war für die Gäste, die Salzburgs Keeper David Kickert immer wieder forderten, nicht drin. Erst kurz vor Ende gelang den Red Bulls durch Devante Stephens und Connor Corcoran die endgültige Entscheidung.

Nach dem 8:1 in Innsbruck hatte sich der HC Pustertal sicherlich mehr ausgerechnet als eine 0:4-Heimpleite gegen die Graz 99ers, die erstmals ins Ligageschehen eingriffen. Spieler des Tages war dabei der Grazer Torhüter Maxima Lagace, der alle 26 Torschüsse der Gastgeber unschädlich machen konnte und sich so seinen ersten Shutout redlich verdiente.

In die einzige Verlängerung des Spieltages ging es in Wien, wo die einheimischen Capitals den ungarischen Neuling aus Budapest erst durch ein Tor von Simon Bourque in der 61. Minute mit 3:2 bezwingen konnten.

Fehervar AV 19 – Black Wings Linz 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Tor: Fehervar: Kristof Nemeth; Linz: -

Pioneers Vorarlberg – HC Innsbruck 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Tore: Vorarlberg: Cole Gallant, Oskar Meier; Innsbruck: Sebastian Benker, Jonas Dobnig, Devin Steffler

EC Red Bull Salzburg – Klagenfurter AC 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Tore: Salzburg: Connor Corcoran (2), Lukas Horl, Devante Stephens; Klagenfurt: Jan Mursak

HC Pustertal – Graz 99ers 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Tore: Pustertal: -, Graz: Chris Collins, Nick Swaney, Kevin Roy, Josh Currie

Vienna Capitals – Ferencvarosi TC 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: Capitals: Mitch Hults, Carter Souch, Simon Bourque; Ferencvarosi: Maxime Trepanier, Gergely Toth

Olimpija Ljubljana – Villacher SV 7:2 (2:0, 2:2, 3:0)

Tore: Ljubljana: Nik Simsic, Ziga Pance, Alex Petan, T.J. Brennan, Miha Bericic, Nicolai Meyer, Aljosa Crnovic; Villach: Philipp Lindner, Maximilian Rebernig