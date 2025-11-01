Bozen kantert Tabellenführer nieder – Linz im Aufwind

Olimpija Ljubljana nutzt Pustertaler Schwäche und übernimmt die ICEHL-Führung

01.11.2025, 14:48 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Das war ein Paukenschlag in der ICEHL. Tabellenführer HC Pustertal, in den letzten Wochen in prächtiger Form, brach ausgerechnet im prestigeträchtigen inner-italienischen Duell beim HC Bozen zusammen und musste zusehen, wie Ljubljana wieder auf Platz eins zurückkehrte.

Anzeige

Das war ein Knaller in Bozen. Der einheimische HCB, in den letzten Wochen immer wieder mit Schwächephasen gesegnet, putzte den Tabellenführer von der Platte. Nach einem ausgeglichenen 1:1 im ersten Drittel gelang den Südtirolern im zweiten Abschnitt alles und vor prächtigen 4.100 Fans zogen die Bozener auf 7:1 davon, dem sie in den letzten zwanzig Minuten noch zwei Tore folgen ließen.

Diese Chance ließ sich Olimpija Ljubljana nicht entgehen. Die Slowenen sahen sich zwar in einer fast sechzigminütigen Abwehrschlacht (42:25 Torschüsse für Salzburg), aber zwei Tore, je eines von Gregorc und Boychuk brachten am Ende drei wichtige Punkte. Held des Tages war noch Olimpija-Torhüter Lukas Horak mit 98 Prozent Fangquote.

Den Anschluss an die Spitze hielten die Graz 99ers und der Klagenfurter AC. Die Grazer setzten sich vor nur noch 1.300 Zuschauern in Budapest bei Ferencvaros mit 4:3 nach Verlängerung durch, Klagenfurt hatte dagegen beim 5:1 gegen Innsbruck keinerlei Probleme.

Ein Lebenszeichen setzten die zuletzt in Form kommenden Black Wings Linz, die den Verein aus der eigenen Hauptstadt, die Vienna Capitals, klar mit 4:1 besiegten. Die anwesenden 4.300 Fans sahen im ersten Drittel einen ausgeglichenes 1:1, im zweiten setzten die Black Wings jedoch zu einem Sturmlauf an, der mit 3:0 an Linz ging. Im letzten Drittel war es optisch wieder ausgeglichen, aber die Gastgeber hatten die Tagesspielernte längst eingefahren.

Die Spiele vom 31. Oktober:

Ferencvarosi TC – Graz 99ers 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:1) n.V.

Tore: Ferencvarosi: Tyler Coulter, Gergely Toth, Brady Shaw; Graz: Chris Collins (2), Lukas Haudum, Frank Hora

Klagenfurter AC – HC Innsbruck 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Tore: Klagenfurt: Maximilian Preiml, Simeon Schwinger, Finn van Ee, Mathias From, Clemens Unterweger; Innsbruck: Steven Owne

Red Bull Salzburg – Olimpija Ljubljana 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Tore: Salzburg: Thomas Raffl; Ljubljana: Blaz Gregorc, Zach Boychuk

Black Wings Linz – Vienna Capitals 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Tore: Linz: Graham Knott (2), Julian Pusnik, Logan Roe; Vienna: Jeremy Gregoire

HC Bozen – HC Pustertal 9:1 (1:1, 6:0, 2:0)

Tore: Bozen: Brad McClure (2), Shane Gersich, Cristiano diGiacinto, Philip Samuelsson, Dustin Gazley, Matthew Bradley, Bryce Misley, Cole Schneider; Pustertal: Tommy Purdeller