HC Pustertal überrascht Salzburg

Olimpija Ljubljana übernimmt die Spitze in der ICEHL

27.09.2025, 00:18 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am fünften Spieltag der ICE Hockey League gab es an der Spitze eine überraschende Änderung. Spitzenreiter Olimpija Ljubljana gab sich in Innsbruck keine Blöße, hatte mit den tapferen Gastgebern aber zwei Drittel schwer zu kämpfen.

Im letzten Abschnitt zogen die Slowenen jedoch mit fünf Toren den Innsbruckern den Zahn, blieben somit auf Rang eins, während der Gegner auf den letzten Platz der Liga verbannt wurde.

Die Überraschung vollbrachte der HC Pustertal. Die Südtiroler hielten, taktisch geschickt, die favorisierten Salzburger in Schach, erzwangen ein ausgeglichenes Spiel und ließen sich von dem Rückstand durch den starken Salzburger Torjäger Connor Corcoran nicht aus dem Konzept bringen. Zwei Tore im Mitteldrittel durch Rok Ticar und Tommy Purdeller brachten die Führung und die hatte bis zum Ende Bestand.

Einen Shutout konnte Bozens Keeper Gianluca Vallini gegen Ferencvarosi feiern. Auch aus dem Grund, dass er 22 Torschüsse der Ungarn hielt und somit in dem ausgeglichenen Spiel, das in Cristiano diGiacinto und Bryce Misley die Torschützen sah, den Sieg festhielt.

Ebenfalls auf eigenem Eis keine Chance hatten die Black Wings Linz, die in Villach ihren Meister sahen. Spielentscheidend war die erste Spielhalbestunde, als Villach mit 4:0 in Führung ging.

Bereits am letzten Dienstag hatten die Graz 99ers gegen Fehervar klar mit 9:4 gewonnen, wobei die Entscheidung im Mitteldrittel fiel, als Graz gleich fünf Tore gelangen.

Die Spiele in der Übersicht:

Klagenfurter AC – Graz 99ers 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)

Tore: Klagenfurt: Nick Petersen, Simeon Schwinger , Graz: Paul Huber, Frank Hora, Josh Currie

Black Wings Linz – EC Villacher SV 3:8 (0:2, 2:4, 1:2)

Tore: Linz: Emil Romig, Brian Lebler, Niklas Wurschl ; Villach: Paul Sintschnig (2), Steven Strong, Nikita Scherbak, Guus van Nes (2), Adam Helewka, Kevin Hancock,

HC Innsbruck – Olimpija Ljubljana 3:9 (1:3, 2:1, 0:5)

Tore: Innsbruck: Sebastian Benker, Marcel Wittig, Max Coatta; Ljubljana: Marly Quince (2), Jaka Sodja, Evan Polei (2), Zach Boychuk (2), Nicolai Meyer, Alex Petan,

Pioneers Vorarlberg – Vienna Capitals 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Tore: Vorarlberg: Daniel Woger, Ivan Korecky, Nathan Burke, Collin Adams; Vienna: Leon Wallner, Christof Kromp

HC Bozen – Ferencvarosi TC 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Tore: Bozen: Christiano diGiacinto, Bryce Misley; Ferencvarosi : -

HC Pustertal – Red Bull Salzburg 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Tore: Pustertal: Rok Ticar, Tommy Purdeller; Salzburg: Connor Corcoran

Spiel vom letzten Dienstag:

Graz 99ers – Fehervar AV 19 9:4 (2:1, 5:2, 2:1)

Tore: Graz: Marcus Vela, Korbinian Holzer, Paul Huber (2), Nicholas Ballen (2), Kevin Roy, Lukas Kainz, Chris Collins; Fehervar: Balazs Varga, Rasmus Kulmala, Drake Rymsha, Istvan Terbocs