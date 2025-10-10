Pustertal klettert mittlerweile auf Platz drei

ICEHL: Olimpija Ljubljana nutzt Bozener Schwäche und steht wieder vorne

11.10.2025, 00:06 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Nur vier Spiele gab am Freitagabend in der ICEHL. Zwei wurden erst in der Overtime entschieden und bei den anderen beiden fielen jede Menge Tore.

Garniert mit einem Torfestival zeigte sich Olimpija Ljubljana torhungrig, zerlegte seinen Gegner Linz in den beiden ersten Dritteln (8:1) und sparte zum Schluss merklich an der Kraft, was die Linzer zu einer Ergebnisverbesserung nutzten. Auf Platz zwei der HC Bozen, der seinen Platz an der Sonne hätte verteidigen können, folgerichtig im Südtiroler Derby in Pustertal mit 2:0 in Fühlung ging, ähnlich übrigens wie am vergangenen Mittwoch gegen Ingolstadt, um danach Schwächen zu zeigen und das Spiel noch aus der Hand zu geben. Sarasin und Bardreau glichen für die Pustertaler aus und auch der erneute Rückstand durch Misley brachte die motivierten Gastgeber nicht aus der Ruhe. Ein Doppelschlag von Rok Ticar und ein Solo von Henry Bowlby brachte schließlich den verdienten Erfolg und der überraschende Sprung auf Rang drei.

Platz drei hätte auch Red Bull Salzburg nach dem neunten Spieltag einnehmen können, aber die Red Bulls konnten von Glück sprechen, dass Florian Baltram in der 54. Minute mit dem 3:3-Ausgleich das Team in die Verlängerung rettete, wo schließlich Michael Raffl nach 14 Sekunden den ersten Angriff mit dem vierten Tor abschloss. Auch eine kleine Überraschung war der Erfolg von Ferencvaros in Graz, ebenfalls in der Verlängerung. In der 62. Minute gelang Brady Shaw das glückliche Siegtor, denn die Torschussbilanz sprach mit 48:15 eigentlich für Graz.

Die Spiele vom Freitagabend:

Graz 99ers – Ferencvarosi TC 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: Graz: Nico Feldner, Nick Swaney; Ferencvarosi: Istvan Sofron, Ferenc Laskawy, Brady Shaw

Red Bull Salzburg – Vienna Capitals 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: Salzburg: Benjamin Nissner, Luca Christopher Auer, Florian Baltram, Michael Raffl; Vienna: Zane Franklin, Carter Souch, Sam Antonitsch

Olimpija Ljubljana – Black Wings Linz 8:4 (4:0, 4:1, 0:3)

Tore: Ljubljana: Ziga Mehle (2), Nathanael Halbert, Nicolai Meyer, T.J. Brennan, Rok Kapel, Marly Quince, Zach Boychuk; Linz: Stefan Gaffal, Henrik Neubauer, Greg Moro

HC Pustertal – HC Bozen 5:3 (0:2, 2:0, 3:1)

Tore: Pustertal: Nick Saracino, Cole Bardreau, Rok Ticar (2), Henry Bowlby ; Bozen: Brad McClure, Daniel Mantenuto, Bryce Misley