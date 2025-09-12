ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs
Salzburg entscheidet Spitzenduell für sich – Klagenfurt souverän

ICEHL-Neuling aus Budapest unterliegt Villach zum Auftakt

Arian Gesson trifft zum zwischenzeitlichen 3:1 für den EC Red Bull Salzburg zum ICEHL-Auftakt auswärts gegen den HC Bozen.
Die ICE Hockey League startete am Freitag in ihre 20. Saison. Der aktuelle Meister, der EC Red Bull Salzburg, gewinnt trotz Rückstand beim HC Bozen.

Der Liganeuling Ferencvarosi TC empfing zum Saisonauftakt in der ICE Hockey League den Villacher SV. Die Gastgeber aus Budapest, die zuletzt noch in der ungarisch-rumänischen Liga aktiv waren, mussten nach etwas mehr als einer Minute den ersten Gegentreffer durch Nick Hutchison hinnehmen. Kaum als vier Minuten waren gespielt, als Elias Wallenta für Villach auf 2:0 erhöhte. Zwar erzielten die Ungarn durch Aku Kestila und Rasmus Bengtsson ihre ersten Tore im für sie neuen Umfeld, mussten sich aber letztlich mit 2:4 geschlagen geben.

Auch der zweite ungarische Verein startete mit einer Niederlage in die Saison. Der Klagenfurter AC besiegte Fehervar AV19 mit 4:0. Parallel gewannen die HC Pustertal Wölfe auswärts gegen den HC Innsbruck und Olimpija Ljubljana gegen die Vienna Capitals jeweils mit 8:1. Bei den Wölfen gelangen Henry Bowlby und Cole Bardreau drei Tore in der Partie. Außerdem gewannen die Black Wings Linz mit 5:2 gegen die Pioneers Vorarlberg.

Das Topspiel des Abends hielt, was es versprach. Der aktuelle Meister EC Red Bull Salzburg traf auswärts auf den HC Bozen. Die Foxes aus Südtirol konnten im ersten Drittel durch Cole Schneider vorlegen (10.). Mit drei Toren zwischen der 22. und 29. Minute gelang es den Salzburgern, im zweiten Drittel die Partie komplett auf ihre Seite zu ziehen. Danach gaben sie die Führung nicht mehr her, sodass am Ende ein knapper 4:3-Sieg für die Salzburger zu Buche steht.

