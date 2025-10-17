Spitzenspiel geht an Ljubljana

HC Pustertal in der ICEHL weiterhin auf dem Vormarsch

18.10.2025, 01:22 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Das Spitzenspiel des Tages in der ICEHL fand in Ljubljana statt und hatte mit 3.797 Zuschauern auch eine würdige Kulisse zu bieten. In dem mit nur gesamt 14 Strafminuten äußerst fairen Spiel hatten die Slowenen zwar das Spiel im Griff, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen und brauchten die Overtime, um den Zusatzpunkt gegen Red Bull Salzburg einzuheimsen.

Wichtig für die Salzburger war die Performance von Mario Huber. Dem Stürmer gelangen im ersten Drittel zwei Tore zur 2:0-Führung, die jedoch von Kapel und Masic noch vor der ersten Pause ausgeglichen wurden. Als Pance das 3:2 gelang, schien die Partie entschieden, aber deren Torjäger Corcoran schaffte den Ausgleich. Bereits der erste Angriff in der Verlängerung brachte bereits nach elf Sekunden die Entscheidung für den aktuellen Tabellenführer, während die Salzburger jetzt nur noch auf Rang sechs stehen.

Weiterhin in Topform befinden sich die Pustertaler. In Vorarlberg gelang ein 4:2, wobei das zweite Drittel durch Nick Saracino und Cole Bardreau entscheidend für den Tabellenzweiten war.

Freude in Ungarn. Beiden Ligavertretern gelang ein Erfolg, wobei Fehervar in Innsbruck auch die Verlängerung benötigte. Glück für Ferencvaros im Kampf gegen den Tabellenletzten aus Linz. Die Linzer lagen schon mit 0:3 zurück, aber zwei Tore in den letzten 110 Sekunden machten die Partie noch einmal, aber zu spät, spannend.

Eine überraschend klare Heimniederlage kassierten die Villacher im Nachbarschaftsduell gegen Graz. Nach vierzig Minuten führten die Grazer mit 2:1 und ließen im letzten Drittel vier weitere Tore folgen, so dass es am Ende vor 3.440 Zuschauern gar 6:1 für die Gäste stand.

Die Spiele vom 17. Oktober:

Ferencvarosi TC – Black Wings Linz 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Tore: Ferencvarosi: Brady Shaw (2), Jussi Tammela; Linz: Julian Pusnik, Stefan Gaffal

Vienna Capitals – Klagenfurter AC 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Tore: Vienna: Cole Hults, Simon Bourque; Klagenfurt: Finn van Ee, Mario Kempe, Mathias From

Villacher SV – Graz 99ers 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)

Tore: Villach: Alexander Rauchenwald; Graz: Frank Hora (2), Kevin Roy, Paul Huber, Manuel Granahl, Marcus Vela

HC Innsbruck – Fehervar AV19 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.V.

Tore: Innsbruck: Jonas Dobnig; Fehervar: Istvan Terbocs, Joel Messner

Olimpija Ljubljana – Red Bull Salzburg 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) n.V.

Tore: Ljubljana: Rok Kapel, Bine Masic, Ziga Pance, T.J. Brennan; Salzburg: Mario Huber (2), Connor Corcoran

Pioneers Vorarlberg – HC Pustertal 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Tore: Vorarlberg: Kevin Macierzynski, Collin Adams; Pustertal: Cole Bardreau (2), Nick Saracino, Tommy Purdeller