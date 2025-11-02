Innsbruck überrascht mit Sieg in Ljubljana – Capitals ohne Form

HC Pustertal holt sich die ICEHL-Tabellenführung zurück

02.11.2025, 23:30 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Das muntere Bäumchen-wechsel-Dich-Spielchen an der Spitze der ICEHL geht weiter. Und Woche für Woche kassiert der jeweilige Tabellenführer eine überraschende Niederlage und lässt die Konkurrenz vorbeiziehen.

An diesem Wochenende hatte Olimpija Ljubljana beste Chancen, den Vorsprung auf den HC Pustertal auszubauen und was passiert bereits am Samstagabend? Ausgerechnet der HC Innsbruck wird zum Stolperstein, lässt sich von einem 0:2-Rückstand in Ljubljana nicht aus der Ruhe bringen, schießt vier Tore in Folge, kann daraufhin zwar ein 5:3 nicht über die Linie bringen, trifft aber in der Verlängerung und lässt ratlose Gastgeber zurück.

Diese Niederlage brachte die Pustertaler wieder ins Spiel. Die Brunecker, am Freitag noch von Bozen mit 1:9 verprügelt, achteten im zweiten Wochenendspiel auf die Defensive, hatten mit Fehervar aber auch einen dankbaren Gegner. Die Ungarn, am Samstag überraschend klarer 3:0-Sieger in Feldkirch, hatten die Niederlage am Sonntag in Bruneck wahrscheinlich eingeplant.

Auf Rang drei im Augenblick der HC Bozen. Die Südtiroler sind im Augenblick kaum einzuschätzen. Vor zwei Tagen noch glänzender 9:1-Sieger gegen Pustertal, zwei Tage später leistete man sich eine Heimniederlage gegen Graz nach Verlängerung, wobei Brett Pollock mit zwei Toren im letzten Drittel immerhin für einen Punkt für die Italiener sorgte. Auch eine kleine Wundertüte sind die Pioneers aus Vorarlberg. Am Samstag noch schwach gegen Fehervar ausgesehen, gab es am Sonntag ein 2:1 gegen den favorisierten Klagenfurter AC. Die knapp 2.000 Zuschauer sahen 1:1 nach sechzig Minuten, durften sich nach der Verlängerung noch das Penaltyschießen gönnen und sahen dann sogar noch einen Erfolg ihrer Vorarlberger, die damit zwar Tabellenletzter blieben, aber nur einen Punkt von Innsbruck und drei von Wien entfernt sind.

Apropos Wien. Die Capitals befinden sich gerade in einem echten Tief, kassierten nach dem 1:4 von Linz jetzt gar ein 0:3 gegen Villach. Damit war es lediglich Jeremy Gregoire gegönnt, für die Capitals an diesem Wochenende ein Tor zu erzielen.

Die heutigen Spiele am 2. November:

Black Wings Linz – Ferencvarosi TC 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tore: Linz: Brian Lebler, Shawn Ouellette-St. Amant, Graham Knott; Aku Kestila

Pioneers Vorarlberg – Klagenfurter AC 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) n.P.

Tore: Vorarlberg: Nathan Burke, Casey Dornbach (PEN); Klagenfurt: Matt Fraser

Vienna Capitals – Villacher SV 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Tore: Vienna: -; Villach: Nikita Scherbak, John Hughes, Philipp Lindner

HC Bozen – Graz 99ers 3:4 (0:0, 1:3, 2:0, 0:1) n.P.

Tore: Bozen: Shane Gersich, Brett Pollock (2); Graz: Paul Huber, Lukas Kainz, Michael Schiechl, Lukas Haudum (PEN)

HC Pustertal – Fehervar AV 19 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore: Pustertal: Rok Ticar (2), Matthias Mantinger, Markus Lauridsen; Fehervar: -

Spiele vom 1. November:

Pioneers Vorarlberg – Fehervar AV 19 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Tore: Vorarlberg: -; Fehervar: Justin Richards, Balint Magosi, Ole Andersen

Olimpija Ljubljana – HC Innsbruck 5:6 (2:0, 1:4, 2:1, 0:1) n.V.

Tore: Ljubljana: Marly Quince (2), T.J. Brennan (2), Zach Boychuk; Innsbruck: Max Coatta, Matt Wilkins, Jan Lattner, Devin Steffler, Sebastian Benker, Benjamin Corbell