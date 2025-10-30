Vorarlberg verbucht einzigen Heimsieg

HC Pustertal hält seinen Vorsprung in der ICEHL

30.10.2025, 17:41 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Fünfmal gewannen am Mittwochabend die Gäste in den Spielen der ICEHL und den einzigen Heimsieg landete ausgerechnet der größte Außenseiter, die Pioneers Vorarlberg.

Die Feldkircher begrüßten lediglich 1.600 Zuschauer und die sahen eine starke kämpferische und taktische Leistung ihrer Mannschaft. Die Feldkircher kassierten zwar gleich zwei Gegentore durch Troy Bourke, konterten aber durch Oskar Maier noch im ersten Drittel, hielten danach die Defensive stabil und belohnten sich mit dem Ausgleich in der 58. Minute durch Nathan Burke. Collin Adams war es dann vorbehalten, nach 63 Sekunden in der Overtime den Einheimischen ihren zweiten Punkt zu sichern. Damit blieben die Vorarlberger zwar letzter, haben aber nur noch einen Punkt Rückstand auf Innsbruck.

Der HCI war während des Spieles auf dem besten Weg, den Vorsprung auf Vorarlberg auszubauen, führte gegen Linz schon mit 2:0, um im letzten Abschnitt völlig abzuschmieren. 2.100 Fans mussten konsterniert miterleben, wie zuvor schon überlegene Black Wings im letzten Drittel ihre Stärken mit vier Toren dokumentierten.

Einen Sprung nach vorne machten die Vienna Capitals. Nach dem 6:3 in Fehervar, wo Linden Vey im letzten Drittel mit einem waschechten Hattrick innerhalb von nur 336 Sekunden für die Entscheidung sorgte. Damit belegen die Wiener Rang zehn, knapp hinter dem Gegner Fehervar.

Für eine kleine Überraschung sorgte auch Altmeister Klagenfurter AC. Die Kärntener überraschten das Südtiroler Traditionsteam aus Bozen mit einem 5:3 in deren Arena, wobei der KAC schon mit 5:1 führte. Erst zwei Unachtsamkeiten in der Defensive der Österreicher in den letzten vier Minuten brachte für den HCB eine Ergebniskosmetik. Wenig Probleme mit Gastgeber Ferencvaros hatte Olimpija Ljubljana beim 7:4. Herausragend in der Partie, zumindest für die Gäste, Nicolai Meyer, dem drei Tore gelangen. Ebenfalls drei Tore, aber für die Ungarn, erzielte Brady Shaw.

Eiskalt und abwehrstark zeigte sich der HC Pustertal. Die 3.000 Fans im Grazer Eisstadion sahen zwar ein optisch überlegenes eigenes Team, dem jedoch die Abschlussstärke fehlte und das am überragenden Jakob Rabanser im HCP-Tor scheiterte. Der Hüne (2,05m Körpergröße) wehrte 34 von 35 Schüssen ab und avancierte zum Matchwinner seines Teams, das im Augenblick mit zwei Punkten Vorsprung vor Ljubljana das Ranking anführt.

Die Spiele vom 29. Oktober:

Ferencvarosi TC – Olimpija Ljubljana 4:7 (1:2, 1:3, 2:2)

Tore: Ferencvaros: Tyler Coulter, Brady Shaw (3),; Ljubljana: Nicolai Meyer (3), Nathanael Halbert, Marcel Mahkovec, Marly Quince (2)

Graz 99ers – HC Pustertal 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Tore: Graz: Chris Collins; Pustertal: Nick Saracino (2), Alex Ierullo, J.C. Lipon

Fehervar AV 19 – Vienna Capitals 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)

Tore: Fehervar: Darren Archibald, Trevor Cheek (2); Vienna: Simon Bourque, Carter Souch, Leon Wallner, Linden Vey (3)

HC Innsbruck – Black Wings Linz 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)

Tore: Innsbruck: Elias Stoffler, Devin Steffler; Linz: Travis Barron, Graham Knott, Julian Pusnik, Ken Ograjensek

Pioneers Vorarlberg – Red Bull Salzburg 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: Vorarlberg: Oskar Maier, Nathan Burke, Collin Adams; Salzburg: Troy Bourke (2)

HC Bozen – Klagenfurter AC 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Tore: Bozen: Cole Schneider, Dustin Gazley, Michele Marchetti; Klagenfurt: Matt Fraser, Nick Petersen, Jordan Murray, Clemens Unterweger, Simeon Schwinger