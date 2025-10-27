Linz pustet Fehervar aus dem Stadion

HC Pustertal baut Vorsprung in der ICEHL aus

27.10.2025, 17:02 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Das nennt man Nerven. Der HC Pustertal, wochenlang auf dem Weg nach oben, hatte kaum die Spitze erklommen, da stand das Topspiel der ICEHL in Salzburg auf dem Programm.

Und Pustertal nahm die Hürde, lag zwar mit 1:3 zurück um mit vier Toren zurückzukommen. Mit dem 5:3 erhöhte sich der Vorsprung auf Ljubljana auf fünf Zähler, da die Slowenen in Klagenfurt die Overtime und das Penaltyschießen benötigten um wenigsten zwei Punkte auf die Heimreise mitzunehmen.

Apropos Penaltyschießen: Am Wochenende gab es gleich vier Entscheidungen auf diese Art. Am Samstag setzte sich die Vienna Capitals mit 4:3 gegen Vorarlberg durch und auch der ambitionierte HC Bozen brauchte das Schießen, um sich in Budapest durchzusetzen.

Überraschend problemlos konnte sich der Tabellenvorletzte aus Linz gegen Fehervar durchsetzen, wobei die Black Wings gleich fünf Tore im ersten Drittel erzielten.

Spiele vom 25. Oktober:

HC Innsbruck – Villacher SV 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Tore: Innsbruck: Steven Owre, Benjamin Corbeil; Villach: Felix Maxa

Vienna Capitals – Pioneers Vorarlberg 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) n.P.

Tore: Vienna: Linden Vey (2), Mitch Hults (2; PEN); Vorarlberg: Casey Dornbach, Eric Florchuk, Ramon Schnetzer

Die Spiele vom 26. Oktober:

Ferencvarosi TC – HC Bozen 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:1) n.P.

Tore: Ferencvarosi: Brady Shaw (2), Jussi Tammela, Andras Mihalik; Bozen: Luca Frigo (2), Matthew Bradley, Brett Pollock, Daniel Mantenuto (PEN)

Black Wings Linz – Fehervar AV 19 7:1 (5.0, 1:1, 1:0)

Tore: Linz: Travis Barron, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Shawn Oullette St. Anant, Sean Collins, Brian Lebler, Henrik Neubauer; Fehervar: Drake Rymsha

Graz 99ers – Pioneers Vorarlberg 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Tore: Graz: Paul Huber, Nico Brunner, Marcus Vela, Josh Currie; Vorarlberg: Kevin Macierzynski

Red Bull Salzburg – HC Pustertal 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Tore: Salzburg: Michael Raffl (2), Lucas Thaler; Pustertal: Gregory diTomaso, Alex Ierullo (2), Cole Bardreau (2)

Klagenfurter AC – Olimpija Ljubljana 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) n.P.

Tore: Klagenfurt: Thomas Hundertpfund, David Waschnig, Simeon Schwinger; Ljubljana: Marcel Mahkovec (2), Zach Boychuk (2; PEN)