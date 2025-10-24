Linz übergibt die Rote Laterne an Vorarlberg

HC Pustertal übernimmt die Führung in der ICEHL

25.10.2025, 01:01 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der HC Pustertal hatte die einmalige Chance, mit einem Erfolg über Villach die Tabellenspitze in der ICEHL zu erklimmen, da der bisherige Tabellenführer Olimpija Ljubljana spielfrei hatte. Und die Südtiroler nutzten die Möglichkeit, auch wenn sie mit den Kärntnern ihre Probleme hatten. Auf der anderen Tabellenseite konnten sich die Black Wings Linz über zwei Punkte gegen Graz freuen, so dass die ebenfalls spielfreien Vorarlberger die Rote Laterne übernehmen mussten.

Anzeige

Als die Chance da war, bekamen die Pustertaler auf einmal Nerven. Villach ging nicht nur mit 1:0 in Führung, sondern brachte es fertig, in der 36. Spielminute dem Ausgleich der Gastgeber mit einem Doppelschlag zu antworten. Zum Glück für Pustertal gelang Rueschhoff wenige Sekunden vor der zweiten Pause der Anschluss. Im letzten Spielabschnitt verwaltete der VSV die Führung, aber in der 59. Minute versagte kurz die Gäste-Defensive und Saracino traf zum Ausgleich. In der Verlängerung gelang Lipon dann der erhoffte Siegestreffer, der Pustertal an die Tabellenspitze brachte.

Auf der anderen Tabellenseite konnten die Linzer fast 4.100 Zuschauer gegen Graz begrüßen und diese Fans bekamen eine superspannende Partie zu sehen. Nach der frühen Führung durch Ograjensek (Linz) in der achten Minute fielen zwei weitere Tore erst im letzten Drittel, beide im Powerplay. Huber glich aus, MacKinnon brachte Linz wieder nach vorn. Als alle schon den Linzer Sieg feiern wollten, schlug Bailen für Graz zu und zwang beide Teams in die Overtime. Zum Glück für die Gastgeber konnte St. Amant mit seinem Tor den wichtigen Zusatzpunkt für Linz sichern.

An der Spitze musste zwar Ljubljana zusehen, wie der erste Platz kurzfristig verloren ging, aber nicht so der HC Bozen und Red Bull Salzburg. Beide hatte gegen ihre Gegner Innsbruck und Ferencvarosi keine Probleme und stehen nur zwei Punkte hinter Pustertal.

Die Spiele vom Freitagabend:

Red Bull Salzburg – Ferencvarosi TC 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)

Tore: Salzburg: Dennis Robertson (2), Peter Schneider, Troy Bourke (2), Benjamin Nissner, Travis St. Denis; Ferencvarosi: Paavo Tyni, Jussi Tammela

Black Wings Linz – Graz 99ers 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) n.V.

Tore: Linz: Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Shawn Quellette-St. Amant; Graz: Paul Huber, Nicholas Bailen

Fehervar AV 19 – Klagenfurter AC 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: Fehervar: Bence Stipsicz; Klagenfurt: Jordan Murray, Jordan Murray (PEN)

HC Innsbruck – HC Bozen 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Tore: Innsbruck: Steven Owre; Bozen: Daniel Mantenuto, Dustin Gazley, Jason Seed, Christiano diGiacinto

HC Pustertal –Villacher SV 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: Pustertal: Gregory diTomaso, Austin Rueschhoff, Nick Saracino, J.C. Lipon; Villach: Nick Hutchinson, Kevin Hancock, Adam Helewka