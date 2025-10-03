Pustertal auf dem Weg nach oben

HC Bozen nutzt Niederlagen von Salzburg und Ljubljana in der ICEHL

03.10.2025, 23:09 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Wenn zwei Teams schwächeln, dann nutzt das meistens einem Dritten. In diesem Fall hat der HC Bozen am Freitag in der ICEHL gleich sechs Punkte geholt. Im übertragenen Sinn.

In Salzburg gelang den Südtirolern fast das perfekte Spiel. Sie standen hinten kompakt, konterten stark und hatten auch das notwendige Glück. Nacheinander trafen Brett Pollock, Cole Schneider, Max Gildon und Bryce Misley zum 4:0. Eine Unachtsamkeit, die der Salzburger Benjamin Nissner ausnutzte, brachte schließlich den Keeper der Bozener, Gianluca Vallini, um seinen eigentlich verdienten Shutout. Den zweiten Treffer landeten die Bozener indirekt in Wien, weil die heimischen Capitals den Tabellenführer Ljubljana, trotz einer klaren Spielunterlegenheit, mit einem 3:1 überraschten. Nach zwei Dritteln stand es 1:1, und das bei einem Schussverhältnis von 21:6 für Ljubljana. Im letzten Drittel mussten die Slowenen den Druck wegnehmen und prompt kassierten sie durch Lukas Zach-Kiesling und Sam Antonitsch zwei entscheidende Gegentore.

Einen kleinen Sprung nach vorne machten die Pustertaler Wölfe. Ausschlaggebend für den Erfolg in Fehervar war der Blitzstart. Bereits nach 53 Sekunden traf Henry Bowlby, zwei Minuten später erhöhte Tommy Purdeller. Nach einem Shorthander von Luca Zanatta noch im ersten Drittel kam Fehervar nicht mehr auf die Beine, konnte aber eine torlose Heimniederlage durch Darren Archibald, der 76 Sekunden vor dem Ende traf, verhindern.

Red Bull Salzburg – HC Bozen 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Tore: Salzburg: Benjamin Nissner; Bozen: Brett Pollock, Cole Schneider, Max Gildon, Bryce Misley

Fehervar AV 19 – HC Pustertal 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)

Tore: Fehervar: Darren Archibald; Pustertal: Henry Bowlby, Tommy Purdeller, Luca Zanatta

Vienna Capitals – Olimpija Ljubljana 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Tore: Vienna: Sam Antonitsch (2), Lukas Zach; Ljubljana: Bine Masic

Villacher SV – Pioneers Vorarlberg 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Tore: Villach: Elias Wallenta, Mark Katic, Nikita Scherbak, Guus van Nes, John Hughes ; Vorarlberg: Casey Dornbach, Roni Allen

Black Wings Linz – Klagenfurter AC 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Tore: Linz: Travis Barron,Graham Knott ; Klagenfurt: Jan Mursak (2), David Meier