Roadtrip von Ljubljana fruchtlos

HC Bozen übernimmt die Tabellenführung in der ICEHL

05.10.2025, 22:40 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die Slowenen hatten die große Chance, dem Feld in der ICEHL zu enteilen. Es ging nach Wien und Bozen und drei Punkte wären schon zufriedenstellend gewesen, aber am Ende stand für Olimpija Ljubljana die Null und die Erkenntnis, dass man sich in dieser ausgeglichenen Liga keine Schwächen leisten kann.

Dabei zeigten sich die Ljubljaner nach der 1:3-Pleite von Wien im ersten Bozener Drittel durchaus gefestigt. Obwohl die Südtiroler optisch leicht besser waren, zeigten sich Ljubljana treffsicherer. Bericic und Pance schossen die Gäste mit 2:0 in Führung. Im zweiten Drittel übernahm dann Bozen die Führung, zumal auch die Defensive endlich ins Spiel fand. Während Ljubljana ganze zwei Torschüsse abgab, trafen Schneider, McClure und Radler und drehten das Ergebnis. Im letzten Abschnitt traf McClure mit seinem zweiten Tagestor bereits nach 121 Sekunden zum 4:2 und damit war die Begegnung zugunsten des neuen Tabellenführers entschieden.

Eventuell hätte Salzburg dazwischen grätschen können, leistete sich aber eine überraschende Niederlage in Linz. Entscheidend dabei war die länderspielreife Leistung von Black Wings-Keeper Thomas Höneckl, der mit einer Haltequote von 95 Prozent die Salzburger zur Verzweiflung brachte. In dem mit nur acht Strafminuten sehr fairen Spiel brachte Travis St. Denis die Red Bulls kurz vor der ersten Pause in Front. Zwei Tore von Brian Lebler und Logan Roe drehten das Ergebnis zugunsten von Linz. Nach dem Ausgleich von Benjamin Nissner schienen die Salzburger auf dem richtigen Weg, aber die kämpferisch hervorragenden Linzer hielten das Remis und belohnten sich gar noch mit dem 3:2-Sieg, als sich Travis Barron der in der letzten Minute der Overtime durchsetzte.

Wie Ljubljana ging auch Graz auf Roadtour, aber innerösterreichisch. Nach einer eher 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen beim Tabellenletzten Innsbruck konnte immerhin Vorarlberg mit 3:2 bezwungen werden. Allerdings benötigten die Kärntener auch im zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden die Overtime.

Durch den erwähnten Erfolg gegen Graz konnten die Innsbrucker die rote Tabellenlaterne an die Konkurrenz aus Vorarlberg weitergeben. Die Pioneers zeigten gegen Graz eine couragierte, vor allem kämpferische, Leistung, wobei Graz bei 42:24 Torschüssen bereits innerhalb der normalen sechzig Minuten den Sack hätte zumachen müssen.

Klagenfurter AC – Ferencvarosi TC 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Tore: KAC: Simeon Schwinger, Luka Gomboc, Nick Petersen; Ferencvarosi: Jussi Tammela (2)

Pioneers Vorarlberg – Graz 99ers 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: Vorarlberg: Nathan Burke, Casey Dornbach; Graz: Chris Collins, Manuel Granalie, Lukas Haudum

Black Wings Linz – Red Bull Salzburg 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) n.V.

Tore: Linz: Brian Lebler, Logan Roe; Salzburg: Travis St. Denis, Benjamin Nissner

Villacher SV – Fehervar AV 19 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Tore: Villach: Guus van Nes, Nikita Scherbe; Fehervar: Istvan Bartals, Csanad Erdely, Donat Horvath, Anze Kuralt

HC Bozen – Olimpija Ljubljana 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Tore: Bozen: Cole Schneider, Brad McClure (2), Matthew Radler; Ljubljana: Miha Bericic, Ziga Pance

Spiele vom 4. Oktober:

HC Innsbruck – Graz 99ers 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) n.P.

Tore: Innsbruck: Lukas Bär, Cole Moberg, Sebastian Benker; Graz: Chris Collins, Markus Vela

Vienna Capitals – HC Pustertal 4:5 (1:0, 1:3, 2:1, 0:1) n.V.

Tore: Vienna: Maximilian Theoderich, Linden Vey, Mitch Hults, Zane Franklin; Pustertal: Cole Bardrehau, Jonathan Blum, Tommy Purdeller, Alan Lobs, Markus Laurinsäuren