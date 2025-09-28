Fünf Spiele mit jeweils fünf Toren

Fehervar stand vor ICEHL-Überraschung in Ljubljana

28.09.2025, 21:53 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Fast hätte ausgerechnet Fehervar AV 19 dafür gesorgt, dass der EC Red Bull Salzburg wieder an Ljubljana an der Spitze vorbeigezogen wäre.

Vor 2.874 Zuschauern in der Hala-Tivoli-Arena in Ljubljana brauchten die Slowenen volle 28 Minuten bis zur ersten Führung durch Nicolai Meyer. Die Antwort der Ungarn dauerte ganze 23 Sekunden, dann hatte Darren Archibald ausgeglichen. Als Horvath fünf Minuten später die Gäste gar in Führung brachte, kam Ljubljana komplett aus den Konzept. Erst in der 55. Minute konnte der auch aus der DEL bekannte Robert Sabolic (2021/22 in Krefeld) den Ausgleich markieren. Im später stattfindenden Penaltyschießen konnte Zach Boychuk den Slowenen den Zusatzpunkt sichern.

Mehr Probleme als das Endergebnis zeigt, hatten die Roten Bullen aus Salzburg. Gegen Vorarlberg stand es nach vierzig Minuten nur 1:1, ehe die anwesenden 2.614 Fans drei Tore zum schließlich klaren 4:1-Sieg feiern konnten.

Drei wichtige Punkte konnte Villach im Kärntener Derby in Graz einheimsen. Obwohl die Einheimischen überlegen agierten, gelang den Villachern vor über 3.800 Fans ein knapper Erfolg. Überraschend viel Widerstand mussten die favorisierten Bozener gegen Linz überwinden. Erst eine Einzelleistung von Luca Frigo im letzten Drittel verschafften den Südtirolern die volle Punktzahl.

Die Spiele vom 28. September:

Graz 99ers – EV Villacher SV 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Tore: Graz: Kevin Roy, Frank Hora, Chris Collins; Villach: Luca Erne, Paul Sintschnig, Alex Wall, Alexander Rauchenwald

Red Bull Salzburg – Pioneers Vorarlberg 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Tore: Salzburg: Michael Raffl, Peter Schneider, Lucas Thaler, Benjamin Nissner ; Vorarlberg: Collin Adams

HC Bozen – Black Wings Linz 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Tore: Bozen: Dustin Gazley, Cole Schneider, Luca Frigo; Linz: Graham Knott, Emil Romig

Olimpija Ljubljana – Fehervar AV 19 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) n.P.

Tore: Ljubljana: Nicolai Meyer, Robert Sabolic, Zach Boychuk (PEN); Fehervar: Darren Archibald, Donat Horvath

Spiele vom 27. September:

HC Innsbruck – Vienna Capitals 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Tore: Innsbruck: Troy Lajeunesse; Vienna: Carter Souch, Leon Wallner, Nelson Nogier, Randy Gazzola

HC Pustertal – Ferencvarosi TC 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Tore: Pustertal: Henry Bowlby, Alex Ierullo; Ferencvarosi: Tyler Coulter, Brady Shaw, Paavo Tyni