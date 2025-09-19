Torreiches Match in Wien – Bozen verbucht Kantersieg

EC Red Bull Salzburg übernimmt Spitzenposition in der ICEHL

20.09.2025, 00:02 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Mit einem harten Stück Arbeit hat sich der EC Red Bull Salzburg wieder die Spitzenposition in der ICEHL erarbeitet.

Beim 2:1 im Match gegen den Villacher SV benötigten die Salzburger allerdings die Verlängerung und die Künste von Connor Corcoran, der gleich zweimal einnetzte. Für das Gegentor hatte der Niederländer Guus van Nes gesorgt. Interessant: Alle drei Tore fielen in Überzahl.

Ebenfalls in die Overtime musste Olimpija Ljubljana, wobei Gastgeber Graz dreimal in Führung ging, aber diese nicht halten konnte. In der Verlängerung gelang dann Defender T.J. Brennan der entscheidende Treffer zum 4:3 für die Slowenen.

Den höchsten Sieg des Tages fuhr der HC Bozen ein, der die Pioneers Vorarlberg in dessen Stadion mit 6:0 abkanterte. Bis zum 5:0 hatten die Kontingentspieler für die klare Führung der Südtiroler gesorgt, dann traf mit Michele Marchetti endlich auch mal ein Einheimischer.

Richtig lustig war die Partie in Wien. 4010 Zuschauer staunten nicht schlecht, als die Linzer Gäste nach dem 1:1-Zwischenstand auf 4:1 davonzogen. Vermutlich ging es in der erste Drittelpause in der Wiener Kabine ziemlich rund, denn danach traten die Gastgeber wie echte Capitals auf, verkürzten auf 3:4, kassierten das 3:5, um danach auf 7:5 wegzuziehen. Als Travis Barron 111 Sekunden vor Ende das sechste Linzer Tor erzielte, wurde es noch einmal richtig spannend, aber die Wiener überstanden die Druckphase der Black Wings und belohnten sich mit einem Sprung auf Platz vier.

Ferencvarosi TC – Klagenfurter AC 2:6 (1:0, 1:2, 0:4)

Tore: Ferencvarosi: Istvan Sofron, Gergely Toth; Klagenfurt: Mario Kempe, Luka Gomboc (2), Mathias From (2), Thimo Nickl

Graz 99ers – Olimpija Ljubljana 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:1) n.V.

Tore: Graz: Lukas Haudum, Lukas Kainz, Josh Currie; Ljubljana: Zach Boychuk, Miha Bericic, Nicolai Meyer, T.J. Brennan

Red Bull Salzburg – Villacher EC 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Salzburg: Connor Corcoran (2); Villach: Guus van Nes

Vienna Capitals – Black Wings Linz 7:6 (1:4, 4:1, 2:1)

Tore: Vienna: Simon Bourque, Mitch Hults, Carter Souch, Leon Wallner, Benjamin Lanzinger, Marco Richter, Armin Preiser; Linz: Graham Knott, Brian Lebler (2), Patrick Söllinger, Shawn St.Amant, Travis Barron

Pioneers Vorarlberg – HC Bozen 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Tore: Vorarlberg: -; Bozen: Cole Schneider, Dustin Gazley, Shane Gersich, Max Gildon, Mark Barberio, Michele Marchetti