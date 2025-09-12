Liganeuling aus Budapest bestreitet Auftaktspiel gegen Villach

Die ICE Hockey League jetzt auch live in der Hockeyweb-App

12.09.2025, 12:45 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Saison 2025/26 in der ICE Hockey League beginnt am heutigen Freitag und ist nun auch live in der Hockeyweb-App.

Die bis Ende Februar dauernde Hauptrunde wird in zwei Hin- und Rückrunden zu je 48 Partien pro Team ausgetragen. Somit spielen alle 13 Mannschaften in insgesamt 312 Partien viermal gegeneinander. Liganeuling Ferencvarosi TC aus Budapest bestreitet das Auftaktspiel gegen den Villacher SV. Daneben ist am ersten Spieltag das Aufeinandertreffen zwischen dem HC Bozen und EC Red Bull Salzburg äußerst interessant - ein Wiedersehen aus dem Halbfinale der Vorsaison. Zudem verspricht das Duell HC Innsbruck gegen den HC Pustertal Derby-Stimmung.

Erneut Pre-Playoffs

Die Teams auf den Rängen eins bis sechs nach dem Grunddurchgang qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn bestreiten im Modus „best-of-3“ die Pre-Playoffs, wobei sich der Siebtplatzierte aussuchen kann, ob er gegen den Neunten oder Zehnten antreten will. Die Gewinner der beiden Serien komplettieren das Teilnehmerfeld für das Viertelfinale.

Die Viertelfinal-Paarungen werden weiterhin in einem Playoff-Pick festgelegt. Dabei wählen die Top-3-Teams nach dem Grunddurchgang ihren Gegner aus. Der Vierte steht nicht zur Auswahl und trifft auf jene Mannschaft, die im Pick nicht gewählt wurde.

Playoffs „best-of-7“

Sowohl das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale werden im Modus „best-of-7“ ausgespielt. Jene Mannschaft, welche als erste vier Siege errungen hat, ist eine Runde weiter. Im Halbfinale trifft das bestplatzierte Team auf die Mannschaft mit dem schlechtesten Ranking der Regular Season.

Overtime-Regelung in der Postseason

Ab dem Pre-Playoff wird bei Spielgleichstand nach der regulären Spielzeit eine Endless-Overtime mit Sudden-Death gespielt. Bei Nichtentscheidungsspielen wird die Anzahl an Feldspielern nach der ersten kompletten Verlängerung von 20 Minuten auf drei Akteure plus einen Tormann pro Mannschaft reduziert. In Entscheidungsspielen wird bis zum Siegestor fünf gegen fünf gespielt.

Die Favoriten

Top-Favorit ist definitiv Meister EC Red Bull Salzburg, der unbedingt seinen Titel verteidigen will. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen Vizemeister EC Klagenfurter AC, HC Bozen und als Geheimtipp die Graz 99ers.

