Torwarthandschuhe Sale - Bis zu 72% Rabatt

Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Wir verraten Dir in welchen Onlineshops du im Januar Torwarthandschuhe Sale und Rabatt-Aktionen findest.

Torwarthandschuhe im Sale

Aktuell sind in folgenden Onlineshops Torwarthandschuhe Sale und Rabatt-Aktionen zu finden.

Torwarthandschuhe – Der Schlüssel zum Erfolg

Die Wahl der richtigen Torwarthandschuhe kann für die Leistung eines Keepers entscheidend sein. Natürlich bestimmen die Handschuhe nicht die generelle Leistungsfähigkeit eines Torwarts, aber in den kurzen Momenten wenn es um Sieg oder Niederlage geht, können sie doch den Ausschlag geben. Dementsprechend ist die Auswahl des richtigen „Arbeitsmaterials“ für einen Torhüter von enormer Bedeutung.

Ein Torwart, der sich in seinen Torwarthandschuhen wohlfühlt und ein sicheres Ballgefühl hat, wird mehr Bälle halten und fangen, als ein Keeper, der die falsche Wahl bei der Auswahl der Handschuhe getroffen hat.





Die richtige Größe der Torwarthandschuhe

Um Fangsicherheit und Ballgefühl in seinen Handschuhen zu entwickeln, ist es wichtig die richtige Größe zu wählen. Nur mit Torwarthandschuhe die gut sitzen, wirst du hohe Flankenbälle sicher abfangen oder Torschüsse halten können. Die Handschuhe sollten wie eine zweite Haut über deiner Hand sitzen, so dass du deine Hände ausreichend bewegen kannst und über ein gutes Maß an Ballgefühl verfügst.

Damit du die passende Größe für deine Handbreite auswählst, findest du hier eine Größentabelle zur Orientierung.

Torwarthandschuhe für verschiedene Platzverhältnisse

Je nach Untergrund und Witterungsverhältnissen sind unterschiedliche Eigenschaften der Torwarthandschuhe von Bedeutung. In den genannten Torwarthandschuhe Sale und Rabatt-Aktionen findest du passende Handschuhe für unterschiedliche Witterungen und Platzverhältnisse. So ist es auf Kunstrasenplätzen weniger relevant, dass die Handschuhe über ausreichend Grip verfügen als auf trockenen Naturrasenplätzen. Auch bei Fußballspielen die im Regen stattfinden sind andere Eigenschaften der Handschuhe relevanter, als an einem trockenen Tag.

Torwarthandschuhe für jeden Geldbeutel

Da hochwertige Torwarthandschuhe oft auch teurer sind als qualitativ weniger guter Handschuhe, haben wir euch diese Übersicht über Torwarthandschuhe Sale Aktionen erstellt. In den aufgelisteten Onlineshops findet ihr eine Vielzahl an qualitativen Torwarthandschuhe renommierter Sportartikelhersteller zu günstigen Preisen. Die Torwarthandschuhe die du hier findest, sind sowohl im Freizeitsportbereich, als auch im Leistungssport einsetzbar.

Torwarthandschuhe mit unterschiedlicher Sicherheitsfaktoren

Viele Torwarthandschuhe verfügen heute über Schutzfunktion, die die Hände und Finger vor Verletzungen schützen sollen. Je nach Modell, Qualität und Hersteller fallen diese Funktionen unterschiedlich aus. Weit verbreitet ist vor allem die „Fingersave“ Funktion, bei dieser sind spezielle Protektionsstäbchen in den Fingern der Handschuhe verarbeitet. Diese verhindern das Umknicken der Finger beim Ballkontakt. Im Amateurbereich ist diese Funktion stärker vertreten als im Profibereich, denn die Beweglichkeit der Finger und Hände wird stark eingeschränkt.

Torhüter im Profibereich legen großen Wert auf Modelle mit Innennaht, denn der eng anliegende Haftschaum gewährleistet ein gutes Ballgefühl und gute Ballkontrolle. Durch den Außennahtschnitt von Torwarthandschuhe, wird die Fangfläche vergrößert. Die Variante mit Rollfingerschnitt ist vor allem in der englischen Premier League stark vertreten, denn hier wird das Entstehen störender Nähte komplett verhindert, in dem der Haftschaum sich um die Finger rollt und direkt mit der Oberhand vernäht wird.

Eine Vielzahl der genannten Varianten und Modelle findest du auch bei den oben genannten Torwarthandschuhe Sale und Rabatt-Aktionen.

Weitere Torwartausrüstung

Neben den passenden Handschuhen benötigt ein Torwart noch eine ganze Menge weitere Ausrüstung. Die richtigen Fußballschuhe für den Untergrund auf dem trainiert oder gespielt wird, sind essentiell um einen stabilen Halt zu haben und Wegrutschen zu verhindern, denn dies kann auf der Torhüterposition schnell ein Gegentor zur Folge haben. Außerdem ermöglicht das richtige Schuhwerk schnelle Richtungswechsel und einen sicheren Absprung.

Des Weiteren gibt es für Torhüter eine Vielzahl an Schutzkleidung, die unter dem Trikotsatz getragen werden kann um Prellungen und Verletzungen vorzubeugen. Diese Unterwäsche ist mit Protektoren an seitlichen Oberschenkel und Ellenbogen ausgestattet, so dass ein Aufprall abgefedert wird und weniger schmerzhaft ist. Auch Schienbeinschoner sind für die Ausrüstung eines Keepers wichtig, denn auch diese dienen dem Schutz vor Verletzungen und gehören zur Pflichtausrüstung eines jeden Fußballers.

Sollten dir noch Teile deiner Sportausrüstung fehlen, dann findest du in unserem Beitrag über den Sportartikelhersteller Adidas eine große Auswahl an reduzierter Ausrüstung und Bekleidung.

* Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links.