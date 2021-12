Salomon Gutschein - Bis zu 40% Rabatt auf Funktionsbekleidung

Lesedauer: ca. 3 Minuten

Die Geschichte des Unternehmens

Die Firma Salomon wurde ursprünglich als Familienunternehmen von dem Franzosen Francois Salomon, seiner Frau Jeanne und seinem Sohn Georges Salomon im Jahr 1947 ins Leben gerufen.

Die Anfänge

Die ersten Produkte die das Unternehmen herstellte und vertrieb, waren Sägeblätter, Skikanten und Skibindungen die in einer kleinen Werkstatt gefertigt wurden. Georges Salomon legte wert auf Innovation und die Weiterentwicklung seiner angebotenen Produkte und so erfand er in den 1960er Jahren die so genannte Sicherheitsbindung, eine Skibindung mit automatischer Auslösung. Mit diesen Bindungsmodellen expandierte Salomon auch ins Ausland und verkaufte seine Produkte von dort an weltweit, so dass das Unternehmen es in dem 70er Jahren an die Weltspitze im Bereich Skiausrüstung schaffte.

Expansion und Börsengang

Anfang der 1980er Jahre brachte Salomon seinen ersten eigenen Ski-Schuh auf den Markt und wagte daraufhin einen Börsengang an die Lyoner Börse. Von dort an entschied man sich, nicht nur Produkte für den Wintersport zu vertreiben, sondern erschloss auch den Markt für Sommersport, indem man den Golfausrüster TaylorMade übernahm und im Jahr 1992 mit der Fertigung von Wanderschuhe begann.

Übernahme durch Adidas

Nachdem das Unternehmen 50 Jahre bestand hatte, entschloss Adidas für einen Kauf von Salomon im Jahr 1997. der Mitgründer Georges Salomon entschloss daraufhin, sich aus der Firma zurückzuziehen. Da der Erfolg im Wintersportbereich allerdings ausblieb, verkaufte Adidas die Salomon wieder für einen Bruchteil der ursprünglichen Investition. Heute gehört das Unternehmen dem finnischen Unternehmen Amer Sports an und beschränkt sich auf die Geschäftsfelder Wintersport und Outdoor-Aktivitäten.

Das Sortiment von Salomon

Das Sortiment von Salomon ist breit gefächert und umfasst Funktionsbekleidung für Outdoor-Aktivitäten, sowie jegliche Art an Ausrüstung und Bekleidung für den Wintersport.

Ausrüstung für den alpinen Bergsport

Das Unternehmen ist seit seiner Gründung ansässig in der französischen Alpenstadt Annency, auch daher ist es stark im alpinen Bergsport verwurzelt. So verwundert es nicht, dass Salomon vor allem im Bereich Snowboard- und Skiausrüstung an der Spitze steht und qualitativ hochwertige Produkte anbietet. Vor allem die Ski und Skischuhe der französischen Marke erfreuen sich bei Bergsportfans an großer Beliebtheit und sind auf jeder Skipiste anzutreffen. Auch die Bindungen, mit denen das Unternehmen angefangen hat, werden häufig verbaut.

Schuhsortiment frei von Chemikalien

Das Unternehmen entwickelte eine Schuhkollektion die komplett frei von den synthetischen Chemikalien PFC und PFC-EC ist. Diese werden in der Bekleidungsindustrie verwendet um eine wasserabweisende Wirkung auf wasserdichten Membranen zu erzielen. Da PFC und PFC-EC jedoch nachweislich schädlich für Umwelt und Mensch sind, hat Salomon sich dazu entschlossen diese Chemikalien nicht mehr zur Herstellung ihrer Schuhe zu verwenden. Außerdem setzt das Unternehmen bei Thema Schuhe auf den Aspekt der Wiederverwertbarkeit.

Entwicklung eines recycelbaren Laufschuhs

Mit der Einführung des INDEX.01 Laufschuhs im Frühjahr 2021 hat Salomon mittlerweile auch einen recycelbaren Laufschuh auf de Markt gebracht. Da es sehr anspruchsvoll ist, die normalerweise in Laufschuhe verwendeten Material zu ersetzen, hat die Entwicklung des Schuhs drei Jahre in Anspruch genommen. Die Bodeneinheit vom INDEX.01 besteht aus einem mit Stickstoff versetzten Schaumstoff auf TPU-Basis. Für das Obermaterial des Laufschuhs wird recyceltes Polyester verwendet, so dass die Kombination aus Obermaterial und Bodeneinheit recycelt werden kann, sollte der Schuh seinen Lebenszyklus erreicht haben. Auch das Garn, das zum Zusammennähen der Einheiten verwendet wird, besteht aus Polyester, so dass jeder Bestandteil der Schuhe wiederverwertet werden kann.

