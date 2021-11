Mammut Gutschein | Bis zu 40% Rabatt auf hochwertige Outdoor-Produkte

Lesedauer: ca. 3 Minuten

Wir verraten Dir wo du momentan einen Mammut Gutschein bekommst und wo du die Produkte der Outdoor-Marke aktuell im Sale findest.

Wir haben dir eine Übersicht über aktuelle Mammut Gutschein und Sale-Aktionen erstellt. Noch mehr Rabatte auf Sportmode und Outdoor-Kleidung findest du in diesem Artikel.

Aktuelle Mammut Gutschein und Sale-Aktionen

Aktuell findest du in folgenden Onlineshops Mammut Gutschein oder Sale-Aktionen.

Alle hier gelisteten Mammut Gutschein und Sale-Aktionen gelten für alle Produkte von Mammut in den jeweiligen Shops.

Die Geschichte des Unternehmens

Die ursprünglich als Seilerei ins Leben gerufene Bergsportmarke Mammut gilt heute als Komplettanbieter für Outdoor-Ausrüstung und Kletterequipment.

Gründung und Entstehung

Die Mammut Sports Group AG hat ihren Sitz in Seon im Kanton Aargau in der Schweiz. Ursprünglich wurde das Unternehmen im Jahr 1862 von dem gelernten Seilmacher Kaspar Tanner als Familienbetrieb gegründet, der Fokus damals lag aber primär auf der Produktion von Seilen für den Gebrauch in der Landwirtschaft und nicht wie heute auf der Herstellung von Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten. Da die Landwirtschaft jedoch starken saisonalen Schwankungen unterlag, verlagerte das Unternehmen seinen Schwerpunkt mit Ende des Zweiten Weltkrieges und konzentrierte sich von dort an auf die Herstellung von Seilen aus synthetischen Fasern für den Skisport, Schoten für den Segelsport, sowie Seile und Netze für andere Sportarten. Aus der handwerklichen Seilerei war innerhalb von ein paar Jahren ein innovatives Produktionsunternehmen entstanden.

Fokus auf den Bergsport

Im Laufe der 1970er-Jahre verstärkte das Unternehmen die Herstellung von Produkten für das Freizeitsegment und vergrößerte sein Sortiment mit Schlafsäcken, Bekleidung und Bergsportprodukten verschiedenster Art. Zu einer Revolution am Markt kam es, als Mammut 1978 das neuartige Gore-Tex Material präsentierte, mit dem sich wasserundurchlässige Funktionsbekleidung herstellen lässt. Die Mammut-Familie umfasst verschiedene Marken für einzelne Segmente, so ist zum Beispiel die Firma Snowpulse für die Herstellung von Lawinenairbags zuständig und die Stirnlampen werden von Lucido angefertigt. Die Produkte laufen zwar unter dem Markennamen Mammut, jedoch sind die ursprünglichen Herstellernamen in der Technologiebezeichnung zu finden.

Ökologisches Verantwortungsbewusstsein

Umweltbewusstsein wird bei Mammut groß geschrieben und so hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. Außerdem soll bis zum Jahr 2023 die von der Natur schlecht abbaubare Substanz PFC aus den Lieferketten verschwinden Dieser Entschluss entstand nach einer Protestaktion von Greenpeace-Aktivisten, die sich an der Fassade des Firmenhauptsitzes abseilten und dort unter anderem ein Lager in mehreren Metern Höhe mit einem Zelt installierten. Die Aktivisten forderten das Unternehmen auf mehreren Transparenten dazu auf, keine per- und polyfluorierte Chemikalien mehr zur Herstellung seiner Produkte zu verwenden. Der Protest war erfolgreich und zwischen Mammut und Greenpeace kam es zum Gespräch. Auch die Herkunft tierischer Produkte aus verantwortungsvollen Quellen soll in Zukunft sichergestellt werden, so wie faire Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten des Outdoor-Artikel Herstellers. Für beschädigte Artikel bietet Mammut einen Reparaturservice an, so dass im Schadensfall nicht direkt ein neuer Artikel angeschafft werden muss.

Produkte

Das Sortiment von Mammut umfasst Schlafsäcke, Bekleidung, Zelte und jegliche Art von Bergsportprodukten und lässt das Herz eines jeden Outdoor-Fans höher schlagen. Wir stellen dir zwei Produkte vor, die uns besonders gut gefallen.



Wetterfeste Doppeljacke

Die Convey 3 in 1 Hardshell Hooded Jacket ist eine wetterfeste Jacke die durch das Zwiebelschalenprinzip auch bei Sturm, Regen und Kälte ideal zum Wandern geeignet ist. Sie kann als Wetterschutz verbunden getragen werden oder auch einzeln in ihren Lagen. Die Außenjacke ist aus wasser- und winddichtem Gore-Tex Material gefertigt und vor allem für ungemütliche Tage in der Natur gedacht. Ergänzt wird sie durch eine herausnehmbare Daunenjacke, die ebenso wasser- und windabweisend ist und den Träger durch eine Kunstfaserfüllung warm hält. Trotz dem mehrschichtigen Konstrukt ist die Jacke sehr leicht und bringt lediglich 620g auf die Waage, was das Tragen noch komfortabler macht.

Einfachseil für Sportkletterer

Das Einfachseil Zopa 9.7 des schwedischen Bergsportspezialisten kommt primär beim Sportklettern zum Einsatz, egal ob indoor in der Kletterhalle oder in der freien Natur am Fels. Das Seil verfügt über einen Durchmesser von 9,7 mm und wird daher zu den mitteldicken Einfachseilen gezählt. Da die Bremswirkung im Sicherungsgerät geringerer ausfällt als bei dickeren Einsteigerseilen, ist der Einsatz erst bei ausreichend Erfahrung im Klettersport empfehlenswert. Das Zopa 9.7 besticht mit einem überragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und ist ein Bereicherung für jeden erfahrenden Sportkletterer.

Auch auf die hier beschriebenen Produkte sind die Mammut Gutschein und Sale-Aktionen anwendbar.