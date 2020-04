INTERSPORT Gutschein & exklusive Rabatte

Lesedauer: ca. 6 Minuten

llll➤ Finde die neusten Intersport Gutscheine und besten Rabattaktionen hier bei uns! Sichere dir deinen Gutschein Code und spare bares Geld bei jeder Bestellung.

Alle INTERSPORT Gutscheincodes und Rabatte

Der Sportfachhändler INTERSPORT bietet dir ein breites Sortiment an Sport- und Outdoorartikeln für Frauen, Männer und Kinder. Ob zum Fußball spielen, fürs Skifahren, zum Laufen oder Schwimmen, zum Klettern oder für andere Sportarten: Bei INTERSPORT findest du genau dein passenden Ausrüstungsgegenstand von vielen beliebten Herstellern und kannst obendrein im Sale so richtig sparen. Mit dem passenden INTERSPORT Gutschein kannst du nicht nur beiden sieben Exklusivmarken wie McKINLEY, ENERGETICS, PRO TOUCH, TECNOPRO, FIREFLY, GENESIS und NAKAMURA kräftig sparen, sondern auch bei vielen bekannten Herstellern wie Nike, adidas oder Puma.

Ab sofort: Alle Bestellungen ohne Versandkosten!

Top-Marken dauerhaft reduziert: Bis zu 60%!



Wie finde ich das beste INTERSPORT Angebot?

Gutscheine

Auf hockeyweb.de findest du eine große Auswahl an verschiedenen INTERSPORT-Gutscheinen mit ganz unterschiedlichen Rabatten. Damit die Bestellung deiner neuen Sportartikel noch günstiger wird, bieten sich entweder Gutscheine mit einer prozentualen Vergünstigung oder mit fixem Eurowert als Sparbetrag an. In den beiden jeweiligen Fällen wird der Gutscheinwert direkt im Warenkorb verrechnet und die Ersparnis wird dir sofort angezeigt.

Gratis-Angebote

Du bist vor allem an Gratis-Angeboten bei INTERSPORT interessiert? Dann kannst du dich beispielsweise auf die Möglichkeit freuen, deine Ware kostenlos zurück zu senden, wenn du einmal von deinem Rückgaberecht Gebrauch machen solltest. Dafür entstehen dir hier also keine zusätzlichen Versandkosten.

Sales und Rabatte

Solltest du zu den Sparfüchsen gehören, ist der Sale-Bereich im Online-Shop sicherlich sehr interessant für dich. Hier kannst du mehrere Dutzend Seiten mit top-reduzierten Artikeln durchforsten und dir das umfangreiche Sonderposten-Sortiment anschauen. Ein Großteil der Produkte sind deutlich im Preis gesenkt. Dementsprechend groß die Nachfrage, so dass es vorkommt, dass einzelne Größen und Farben schnell vergriffen sind, weshalb du also nicht zögern solltest, dir die besten Schnäppchen zu krallen!

Du willst noch mehr sparen?





10€ Rabatt auf Hike & Bike Artikel! Code: HIKE10BIKE 15% auf einen nicht reduzierten Artikel! Code: gutschein15



Unter hockeyweb.de/gutscheine findest du außerdem viele weitere tolle Gutscheine und Sparmöglicheiten, wie zum Beispiel einen Decathlon Gutschein oder einen DAZN Gutschein. Schau doch einfach mal vorbei!







Häufige Fragen rund um deinen INTERSPORT Gutschein

Wo löse ich den INTERSPORT Gutschein im Onlineshop ein?

Nachdem du alle deine Lieblingsartikel in den Warenkorb gelegt hast, gelangst du anschließend zu deiner Bestellübersicht. Das Eingabefeld zum Eintragen deines INTERSPORT Gutscheincodes findest du nun unterhalb dieser Übersicht. Füge deinen Gutschein Code dort ein und bestätige mit dem Pfeil-Button. Nun sollte die Gesamtsumme um den Preisvorteil entsprechend reduziert sein.

Gibt es Vorteile durch den INTERSPORT Newsletter?

Ja die gibt es! Wenn du dich für den kostenfreien INTERSPORT Newsletter anmeldest, erhältst du ebenfalls einen Gutschein. Was du dafür tun musst? Einfach mit deiner gültigen E-Mail-Adresse registrieren und schon landet ein Coupon für einen einmaligen Gratisversand in deinem Postfach. Mit dem Newsletter bleibst du außerdem in Sachen Sonderangebote und Sale-Aktionen immer auf dem neusten Stand.

Welcher INTERSPORT Gutschein passt zu mir?

Das kommt darauf an, für welche Sportartikel du dich interessierst. Hast du zum Beispiel Runningschuhe eines bestimmten Herstellers in deinem Warenkorb, wäre in diesem Fall ein Markengutschein der passende. Wenn du an Versandkosten sparen möchtest, wählst du den INTERSPORT Gutscheincoupon für den kostenfreien Versand. Bist du ein absoluter Schnäppchenjäger sind Rabattgutscheine für den Sale wie gemacht für dich.

Welche Gutscheinbedingungen müssen berücksichtigt werden?

Eigentlich alle INTERSPORT Gutscheine sind im Regelfall an konkrete Einlösebedingungen gebunden. In diesen können zum Beispiel ein eingeschränkter Aktionszeitraum oder ein Mindestbestellwert vorschreiben sein. Du solltest auch beachten, dass INTERSPORT Gutscheincodes nur einmalig verwendet und normalerweise nicht mit anderen Rabatten kombiniert werden können, außer es steht explizit dabei. Achte zudem darauf, ob bestimmte Marken oder Bereich im Sortiment von dem Gutschein ausgenommen sind.

Richtet sich mein INTERSPORT Gutschein an Neu- oder Bestandskunden?

Markengutscheine, Saleaktionen und Rabatt Angebote richten sich in der Regel an alle Kunden, ganz egal ob du das erste Mal oder regelmäßig bei INTERSPORT bestellst. Auch ein Gutschein Voucher für die versandkostenfreie Click & Collect-Lieferung in einen INTERSPORT Store richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden. Sollte es sich um einen exklusiven Neukundengutschein handeln, ist dies explizit in den Einlösedetails vermerkt.

Wohin kann ich meine Bestellung liefern lassen?

Im Laufe des Bestellprozesses hast du die Option, deine favorisierte Lieferadresse anzugeben. Neben einer Lieferung direkt an deine Haustür, ist auch ein Versand an eine andere Lieferadresse möglich, an die deiner Arbeitsstelle zum Beispiel, allerdings ist dann ein Rechnungskauf nicht mehr möglich. Als weitere Alternative kannst du deine Bestellung auch an einen Hermes Paketshop senden lassen. Dort hast du dann entspannte zehn Werktage Zeit, deine Lieferung abzuholen. Dadurch bleibst du besonders flexibel und musst während der Lieferung nicht zuhause sein.

Benötige ich für die Bestellung ein INTERSPORT Kundenkonto?

Einfache Antwort: Nein. Wenn du im Onlineshop von Intersport bestellen willst, benötgst du nicht extra ein Kundenkonto. Deine angegebenen Daten werden dann nicht gespeichert, allerdings musst du sie dann bei jeder neuen Bestellung wieder eingeben. Darüber hinaus stehen dir ohne eigenes Kundenkonto ein paar Funktionen wie etwa den aktuellen Lieferstatus einsehen, nicht zur Verfügung.

Mein Wunschartikel ist ausverkauft, was kann ich machen?

Sollte dich Lieblingsartikel momentan leider ausverkauft sein, kannst du auf der jeweiligen Artikelseite auf den Button „Benachrichtigen“ klicken. Du erhältst dann eine Benachrichtigung per Mail, sobald der Artikel wieder im Lager vorrätig ist.

Wie sieht es mit einem Umtausch aus?

Solltest du mal eine Bestellung umtauschen wollen, bleiben dir dafür zwei Optionen. Du kannst von dem kostenlosen Rückgaberecht Gebrauch machen und die bestellten Artikel einfach und kostenlos zurückschicken. Alternativ wählst du direkt auf dem beiliegenden Retourenschein eine Ersatzlieferung aus.

Details zu INTERSPORT

INTERSPORT gehört deutschlandweit zu den größten Sportfachhändlern und ist 1.500 Sportgeschäften immer ganz nah am Kunden dran und in fast jeder größeren Stadt findest du einen Store, um dich immer vollprofessionell für deinen Sport ausstatten zu lassen. Dabei kannst du nicht nur auf ein gigantisches Sortiment an vertrauen, sondern auch auf Wissen und Fachkompetenz.

Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von INTERSPORT treiben selbst begeistert Sport und haben daher die Eigenschaft, dich kompetent zu beraten und Erfahrungswerte in die Beratung mit einfließen zu lassen. Ob Freizeit- oder Leistungssportler, mit der Ausrüstung von INTERSPORT wird jeder zum Profi.

Der Hauptsitz der INTERSPORT Deutschland eG liegt in Heilbronn und wurde 1956 gegründet. Mittlerweile ist das Unternehmen die erfolgreichste mittelständische Verbundgruppe im deutschen und europäischen Sportfachhandel.

Alle finden bei INTERSPORT die Ausrüstung und die Sportart, die sie am liebsten betreiben. Im Bereich „Ausrüstung“ findest du beispielsweise Camping-, Kletter- oder Fitnessausrüstung. Entdecke hier außerdem Skates, Sportnahrung, alles rund um Erste Hilfe oder auch Protektoren und Schlafsäcke. Die Auswahl von INTERSPORT ist wirklich vielseitig und lässt kaum einen Wunsch offen, egal, welche Sportart du liebst. Und mit unserem INTERSPORT Gutschein sparst du jetzt noch mehr

Unter der Rubrik „Bekleidung“ findest du neben Hemden, Hosen, Jacken und Trikots auch Accessoires, Socken oder auch Röcke und Bademode. Wenn du in der Freizeit einen sportlichen, legeren Look magst, kannst du dich auch dafür komplett neu einkleiden.

Abgerundet wird die Auswahl von deinem großen Sortiment an Schuhen, denn gutsitzende, funktionale und unterstützende Sport-Schuhe sind für jeden Sportler ein großer Schlüssel zum Erfolg. Ganz gleich, welcher Sportart du nachgehst. Daher findest du bei INTERSPORT im Store und im Online Shop eine riesige Auswahl an Modellen, die von Tennis-, Fitness-, Fußball- und Hallenschuhen über Kletter-, Wander-, Ski- und Schlittschuhe bis hin zu Sneakern, Freizeit- und Badeschuhen reicht.