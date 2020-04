Gymondo Gutschein | Dein Nummer 1 Home-Workout

Lesedauer: ca. 5 Minuten

Gymondo Gutschein - Alle Rabattcodes und Sale-Aktionen

Damit ihr euren Körper top in Form bringen könnt, haben wir immer den aktuellsten Gymondo Gutschein für dich! Eure exklusiven Gutscheincodes könnt ihr dafür nutzen, um ein Gratis-Training zu absolvieren oder Prozente zu bekommen und euch dabei von den Vorteilen des Fitness-Anbieters persönlich zu überzeugen. Erstelle dein individuellen Trainingsplan, finde ein perfektes Workout, lerne vertrauenswürdige Trainer kennen und spare bares Geld mit dem passenden Gutschein Coupon!

Trainere jetzt einen ganzen Monat gratis bei Gymondo!





Was bietet das Online-Fitnessstudio?

Bei Gymondo.de wartet eine umfassende Sammlung an qualitativ hochwertigen Fitness-Videos auch euch, die von Sportwissenschaftlern konzipiert, entwickelt und getestet wurden. Ein Paar der besten Personaltrainer Deutschlands helfen dir bei einer professionellen und dynamischen Umsetzung deines Trainingsplans. Das Angebot von Gymondo ist breit gefächert und bietet für jede Fitnessvorlieben etwas. Dazu gehören:

Bauch-Beine-Po-Kurse

Power-Workouts für den gezielten Muskelaufbau

Cardio-Trainings

Dance und Hip Hop Workouts

Yoga und Pilates

Box- und Capoeira-Einheiten

Nach deiner Registrierung werden euch die fachkundigen Trainerinnen und Trainer einen persönlichen Trainingsplan erstellen, der exakt auf deinen persönlichen Bedürfnissen, Angaben und Zielen basiert. Mit Statistiken misst du deinen Fitnessstand, um stetig auf dem Laufenden zu sein und deine Ziele zu verfolgen. Außerdem hast du die Möglichkeit, dich mit Freunden und mit der Community zu vergleichen. Als Belohnung für deine harte Arbeit gibt es diverse Auszeichnungen oder Rabatte. Auch bei hockeyweb.de/gutscheine findest du immer die neusten Gymondo Gutscheine, Rabattcodes und Aktionen.



Du suchst das perfekte Outfit zum Sport machen?

Spare 20% auf ausgewählte Artikel! Code: SCHECKINSHAPE20

Wie melde ich mich online an?

Bei Gymondo kannst du zwischen drei Abo-Paketen mit drei unterschiedlichen Laufzeitenwählen: 1 Monat, 6 Monate und 12 Monate. Und so meldest du dich an:

Klicke auf das entsprechende Formular auf der Gymondo Startseite. Gib deine E-Mail Adresse ein und wähle ein sicheres Passwort aus. Wähle die Laufzeit, die am besten zu dir passt.

Es besteht die Option, sich mit dem eigenen Facebook-Account direkt anmelden. Wer Gymondo vor der Anmeldung erstmal beschnuppern möchte, kann die Berliner Fitness-Plattform völlig unverbindlich testen und die ersten sieben Tage kostenlos trainieren. Während dieser einwöchigen Probezeit ist eine Kündigung ohne Probleme möglich und euer Konto wird nicht belastet. Den entsprechenden Gutschein findet ihr natürlich bei hier auf der Seite!

Wie kündige ich mein Abo?

Wenn ihr bei Gymondo kündigen wollt, geht das problemlos im Bereich „Mein Konto“. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass die Kündigungsfristen von den jeweiligen Abo-Laufzeiten abhängig sind. Diese Kündigungsfristen sind zu beachten:

1-Monat: Die Kündigung muss 1 Tag vor dem Vertragsende erfolgen

6-Monate: Die Kündigung muss 14 Tage vor dem Vertragsende erfolgen

12-Monate: Die Kündigung muss 28 Tag vor dem Vertragsende erfolgen

Für die Kündigung von Gymondo empfehlen wir eine schriftliche Kündigung. Achte hierbei bitte darauf, dass du eine Kündigungsbestätigung zugeschickt bekommst, denn nur so kann garantiert werden, dass die Kündigung auch wirklich stattgefunden und im System vermerkt wurde.

Verlängert sich mein Gymondo-Abo automatisch?

Nachdem deine Mindestvertragsdauer abgelaufen ist, verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um dieselbe Laufzeit des Abos, auf die du dich ursprünglich festgelegt hast.

Wie löse ich meinen Gutscheincode ein?

Wenn du bei uns deinen passenden Gymondo Gutschein gefunden hast, klickst du bitte auf den Button „Jetzt sparen“ oder das Gymondo Banner und du wirst direkt auf die Seite des Anbieters weitergeleitet. Anschließend musst du dich nur noch einloggen oder neu anmelden und den Gutschein-Code in das entsprechende Feld einfügen.

Wie überprüfe ich, wenn mein Gutschein nicht funktioniert?

Ist dein Gymondo Gutschein noch gültig?

Sollte der Gutschein-Code nicht akzeptiert werden, gibt es meistens ein paar einfache Gründe, die sich sehr leicht überprüfen lassen. Wichtig: Überprüfe immer die jeweilige Gültigkeitsdauer deines Gutscheins. Fast jeder Gutschein ist nur für einen bestimmten Zeitraum abrufbar – ist dieser Zeitraum bereits überschritten, wird der Coupon nicht funktionieren.

Habe ich den Gutscheincode richtig eingefügt?

Neben Groß- und Kleinschreibung solltest du die richtige Zeichenlänge beachten und gegebenenfalls noch einmal überprüfen, denn wenn der Gutschein nicht richtig eingegeben wurde, funktioniert er nicht. Eine simple Lösung ist Copy & Paste. Achte auch darauf, dass der Gutschein im vorgesehenen Feld eingegeben wurde. Wenn diese Punkte alle korrekt sind, sollte der Code funktionieren.

Wurde bereits ein anderer Gutschein verwendet?

Hast du vielleicht schon einen anderen Gutschein bei deinem Bestellvorgang verwendet? Du kannst nämlich pro Einkauf lediglich einen Gymondo Gutschein benutzen. Das bedeutet genauer gesagt, wenn bereits ein Gutscheincode in deinem Einkaufswagen verwendet wurde, wird ein neuer Code erst wieder bei der nächsten Bestellung akzeptiert.

Welche Zahlungsmethoden bietet Gymondo?

Im Buchungsprozess deines Abos Kannst du dich direkt auf der Webseite von Gymondo auf eine der unterstützten Zahlungsmethodenfestlegen festlegen. Gymondo bietet dabei alle gängigen Methoden, wie zum Beispiel die elektronische Variante PayPal, Lastschrift sowie Kreditkarte an. Barzahlungen per Überweisung sind generell nicht möglich. Entscheide dich also ganz einfach für eine der sicheren Methoden, die für dich zur Verfügung bereitstehen, wenn du gerne ein Abo bei Gymondo abschließen möchtest. Mit unserem Gymondo Gutschein sparst du außerdem bares Geld.

Auf welchen Systemen läuft die App von Gymondo?

Die App von Gymondo gibt es als kostenlosen Download im App Store und bei Google Play und läuft auf allen Apple und Andriod Smarphones, Tablet sowie Smart-TVs via Amazon. Nutze also ganz einfach die Plattform deiner Wahl aus.

Auf welchen Social Media Kanälen kann man Gymondo folgen?

Da Gymondo ein junges und frisches Unternehmen ist, betreibt das Online Fitnessstudio mehrere Social Media Kanäle. Gymondo ist auf Instagram, Facebook, YouTube und Pinterest aktiv und versorgt seine Follower mit Content rum um das Thema Sport und Fitness. Wir empfehlen dir besonders den Instagram Account. Dort werden regelmäßig wertvolle Trainingstipps und auch leckere Rezeptideen für die optimale Ernährung hochgeladen. Heute hapert es bei dir ein wenig mit der Motivation? Kein Problem, hol dir frische Inspiration! Auch auf YouTube kannst du praktische Fitnessvideos entdecken und dich neu inspirieren und motivieren lassen.