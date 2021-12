FjÃ¤llrÃ¤ven Gutschein - Bis zu 35% Rabatt auf die schwedische Outdoor-Marke

Lesedauer: ca. 4 Minuten

Weitere Angebote auf Outdoor-Produkte findest du in unserem Artikel über die Marke Mammut.

Die Geschichte des Unternehmens

Der Name Fjällräven stammt aus dem schwedischen und bedeutet übersetzt "Polarfuchs". Passend dazu hat sich das Unternehmen auf die Herstellung von Outdoor-Ausrüstung und Bekleidung, so wie auf die Entwicklung von Funktionsbekleidung spezialisiert.

Gründung

Fjällräven wurde im Jahr 1960 von Åke Nordin gegründet. Der Schwede hatte die Vision dem Menschen die Natur zugänglicher zu machen und so kam ihm während eines Outdoor-Abenteuers die Idee zur Gründung des Unternehmens. Ihm fehlte für seine Ausflüge ein passender Rucksack, der genug Stauraum für all das notwendige Equipment bot, aber trotzdem angenehm zu tragen war. Also fing er an einen eigenen Rucksack zu entwickeln, der seinen Ansprüchen entsprach und baute auf diesem Fundament sein Unternehmen auf. In den 60er und 70er Jahren erweiterte er dann das Sortiment von Fjällräven um Zelte, Schlafsäcke und Outdoor-Bekleidung.

Geografische Expansion

Da im Laufe der 70er Jahre bereits so gut wie jeder Schwede mindestens ein Produkt der Marke besaß, beschloss Fjällräven den nächsten Schritt zu gehen und in das europäische Ausland zu expandieren. Zunächst stellte man sich in Skandinavien breiter auf, bevor man ganz Europa in Angriff nahm. Doch auch das war dem Gründer Åke Nordin nicht genug, so dass man seit dem Jahr 2005 auch eine 110 km umfassende Wanderung durch Nordschweden anbietet um die Menschheit näher an die Natur zu bringen. Durch diese Wanderung soll das Bewusstsein der Menschen für die Wichtigkeit des Umweltschutzes geschärft werden.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein

Fjällräven legt großen Wert darauf, den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu minimieren und so liegt ein Schwerpunkt auf der Langlebigkeit der Produkte. Dementsprechend wird ein Reparaturservice angeboten, der sich um beschädigte Produkte kümmert und diese wieder einsatzfähig macht. Des Weiteren ist auf der Website des Unternehmens eine Anleitung zur Pflege und selbstständigen Behebung von Mängeln zu finden. Es wird geraten die Ausrüstung nur dann zu waschen, wenn es dringend notwendig ist und auf Weichspüler zu verzichten, da durch das Waschen in der Waschmaschine Abnutzungserscheinungen entstehen. Auch sollte die Kleidung vorzugsweise auf 30 Grad gewaschen werden, denn so wird Energie gespart. Die gewaschene Ausrüstung sollte an der Luft und nicht in einem Trockner getrocknet werden, da dieser eine zu hohe Belastung für das Material darstellt.

Die Materialien die das Unternehmen zur Herstellung seiner Produkte verwendet, sind überwiegend natürlichen Ursprungs, wie Wolle, Baumwolle und Daunen. Sollte ein natürlicher Ursprung der Materialien nicht gegeben sein, dann lässt sich Fjällräven von der Natur zur Entwicklung synthetischer Materialien inspirieren. Da vor allem Baumwolle ein sehr ressourcenintensives Material ist und zum Anbau viel Wasser, Dünger und Pesitzide benötigt werden, wird von Fjällräven ausschließlich langfaserige Bio-Baumwolle verarbeitet.

Produkte von Fjällräven

Fjällräven verfügt über ein breit gefächertes Produktsortiment an Outdoor-Bekleidung und Equipment, doch einige Produkte erfreuen sich besonders großer Beliebtheit. Wir haben euch eine Übersicht über die begehrtesten Artikel der Marke erstellt.

Rucksack Kånken

Der Kånken Rucksack ist das wohl bekannteste Produkt der schwedischen Marke. Er wird aus dem strapazierfähigen Material Vinylon hergestellt und kombiniert ein zeitloses Design mit einem hohen Maß an Praktikabilität. Der Rucksack ist mittlerweile in einer Vielzahl an Farben und Ausführungen erhältlich und ist perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet. Mittlerweile bietet Fjällräven auch eine Vielzahl an Accessoires an um deinen Rucksack zu ergänzen, wie zum Beispiel eine Federtasche, Schlüsselanhänger und einen Regenschutz für nasse Tage. Außerdem verfügt er über ein herausnehmbares Sitzkissen, ein reflektierendes Logo um auch in der Dunkelheit sichtbar zu sein, ein Namen- und Adressetikett um ihn zu personalisieren und über wandelbare Gurte um den Rucksack auch als Tragetasche nutzen zu können.

Daunenjacke Expedition

Auch bei der Daunenjacke Expedition handelt es sich um ein sehr beliebtes Produkt des Outdoor-Unternehmens. Die leichte Version der Jacke ist optimal für mildes Winterwetter geeignet und besteht aus einem strapazierfähigem Obermaterial aus Polyamid, gefüllt mit Daunen aus ethnisch vertretbarer Herkunft. Die Jacke hat seinen Ursprung im Jahr 1974 und ist über die Jahre angepasst worden an heutige Ansprüche und Erwartungen. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, so dass für jede Witterungslage etwas dabei ist.

