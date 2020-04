DAZN Gutschein | Alle Gutschein-Codes und Rabatte

Lesedauer: ca. 5 Minuten

lll➤ Exklusive DAZN Gutscheine, Gratis-Aktionen und tolle Rabatte! Sichere dir deine Gutschein- und Rabattcodes.

Alle DAZN Gutschein Codes und Rabatte

DAZN ist ein Streamingdienst für Live-Sport im Internet, der seit August 2016 betrieben wird. Seitdem setzt DAZN auf Live-Streams von Sportveranstaltungen, die entweder via Webseite oder App geschaut und abgerufen werden können. Mit unserem DAZN Gutschein von Hockeyweb.de/gutscheine holst du dir die grenzenlose Vielfalt an Live-Sport direkt in dein Wohnzimmer. Mit DAZN erlebst du die Fußball Bundesliga, die UEFA Champions League und Europa League, die NBA, NFL und NHL sowie Darts, Tennis und vieles mehr in voller Länge. Hol dir mit dem DAZN Gutscheincode deine Sport-Highlights und spare noch heute bares Geld!

Genieße einen Monat gratis die besten Sport Highlights - Live und auf Abruf!



Wie finde ich das beste DAZN-Angebot?

Gutscheine

Mit jedem DAZN Gutschein hast du ganz individuelle Vorteile und kannst dadurch kräftig sparen. Das können beispielsweise Vergünstigungen auf den Mitgliedsbeitrag sein, die die als Prozente abgezogen werden oder du bekommst einen fixen Sparbetrag gutgeschrieben. Dann kann es wiederum sein, dass ein DAZN Gutschein dir einen Gratis-Monat beschert. Entscheide also immer selbst, welcher Gutschein-Code sich für dich am meisten rechnet und vergiss dabei nicht, dich auch mit den Einlösebedingungen zu befassen.

Gratis-Angebote

DAZN ist in Sachen Gratis-Angebote durchaus großzügig. Um dich mit dem schier grenzenlosen Livesport-Angebot vertraut zu machen, schenkt DAZN dir einen Gratis-Monat. So hast du die Gelegenheit dich erst einmal selbst davon zu überzeugen, wie abwechslungsreich und vielseitig das Portfolio ist.

Sales & Rabatte

Einen klassischen Sale-Bereich, wie man ihn etwa von Bekleidungsherstellern kennt, gibt es bei DAZN nicht. Deshalb sind die Gutscheincodes umso wertvoller, um an extra Vergünstigungen zu kommen. Wann immer es im Rahmen besonderer Sale- oder Gratisaktionen Gutschriften zu ergattern gibt, findest du die entsprechenden Gutscheincodes als erstes bei Hockeyweb.

Wie löse ich meinen DAZN-Gutschein ein?

Hast du den passenden DAZN Gutschein für dich gefunden? Dann kannst du direkt loslegen und ihn einlösen. Dazu zeigen wir dir, wie du das problem in wenigen Steps erledigst:

Klicke auf deinen DAZN Gutscheincode und kopiere dir den Rabattcode, das vermeidet mögliche Tippfehler. Klicke auf den angezeigten Link, der dich direkt zur Webseite von DAZN weiterleitet. Dort erhältst du einen umfangreichen Überblick über das Angebot des Streamingdienstes. Grenzenloser Live-Sport ist nun nur noch wenige Klicks von dir entfernt. Solltest du noch keinen aktiven Account eröffnet haben, kannst du jetzt deine Daten eingeben. Wähle die Abovariante, die zu passt und gehe weiter zur Kasse. Bei der Kasse gibt es nun ein Eingabefeld für deinen DAZN Gutschein-Code. Füge den kopierten Code dort ein und erhalte einen satten Rabatt. Den Rabatt bekommst du, wenn du eines der verschiedenen Abo-Angebote von DAZN auswählst, denn lediglich dann ist der Rabatt für dich verfügbar.

Wenn der Gutscheincode nicht funktioniert?

Du hast dein persönlichen DAZN Gutscheim bei Hockeyweb.de/Gutscheine gefunden, hast aber Probleme ihn einzulösen? Dann prüfe bitte folgende Punkte:

Wurde der Gutscheincode korrekt kopiert? Verwende am besten immer die Kopierfunktion, denn beim Abtippen können Fehler entstehen.

Schaue dir auch unbedingt die Details und Gutschein-Bedingungen deines DAZN Gutscheins an. Dort finden sich einige weitere nützliche Hinweise und Details zu dem Aktionscode. Prüfe außerdem immer die Gültigkeit.

Informiere dich, ob der DAZN Gutschein vielleicht nur ein Gutschein für Neukunden ist oder ob er sich auch an Bestandskunden richtet.

Du willst noch mehr sparen?

Wenn du weitere top aktuelle Sparangebote, Gutscheine und Gratis-Aktionen suchst, besuche regelmäßig "Gutscheine". Dort warten immer die besten und aktuellsten Gutschein-Deals auf dich, damit du noch mehr sparen kannst. In unserer Kategorie „Tipps“ findest du außerdem weitere nützliche Artikel mit tollen Ideen und Tipps rund ums Sparen und vieles mehr. Wöchentlich kommen bei uns neue brandaktuelle Top-Deals hinzu. Damit du immer voll im Bilde bist, empfehlen wir dir, einen regelmäßigen Blick in diese beide Kategorien zu werfen. So verpasst du keinen neues Gutscheinangebot!

Häufig gestellte Fragen

Auf welchen Geräten läuft DAZN?

DAZN läuft auf allen gänigen und internetfäigen Endgeräten - Laptops, PC, Tablets, Smartphones, Smart-TV's. Allerdings kann es vorkommen, dass DAZN auf einigen Geräten nicht funktioniert. Entweder, weil sie zu alt oder schlichtweg nicht kompatibel sind. Dazu gehören beispielsweise das iPad 1, Blackberrys, Windows Smartphones und Apple TV (3. Generation oder älter).

Kann ich DAZN auch im Ausland anschauen?

Ob du DAZN im Ausland schauen kannst, hängt ganz vom Land ab. Solltest du dich in Östereich, Italien, Spanien, den USA, Kanada, Brasilien, Japan oder der Schweiz befinden, kannst du auch dort ganz normal und vollumfänglich das Live-Sport Angebot nutzen. In anderen Ländern ist der Service von DAZN derzeit nicht nutzbar. Planst du einen längeren Auslandsaufenthalt in einem Land, das von DAZN nicht untersützt wird, hast du jederzeit die Option, dein Abo zu pausieren.

Wie reaktiviere ich mein Kundenkonto wieder?

Die Reaktivierung deines Kontos ist zu jeder Zeit möglich. Dafür musst du dich zunächst mit deinen Kundendaten anmelden. Bist du angemeldet, wirst du auf die Seite weitergeleitet, die dich nach deiner gewünschten Zahlungsmethode fragt. Füge dort die benötigten Angaben. Anschließend kannst du direkt losstarten und grenzenlosen Live-Sport genießen.

DAZN im Detail

DAZN ist der Streamingdienst, der dir Sportereignisse live und auf Abruf bietet. Dabei kannst du selbst entscheiden, wo du deine Lieblings-Events schaust - zuhause oder unterwegs! Bei DAZN findest auch du dein Lieblingsteam, deine favorisierte Liga oder deinen absoluten Lieblingsspieler, denn der Streamanbieter hat sie alle.

Und mit dem On-Demand-Dienst bist du noch flexibler, denn du erhältst Zugang zu den besten Sportereignissen der Welt. Wenn du dir bisher immer die Frage gestellt hast „Wo kann ich mir dieses Event nur schauen?“, dann beantwortet dir DAZN fortan die Frage ganz einfach. Über 10.000 Live-Happenings werden dir pro Jahr geboten. Du kannst jederzeit auf Pause drücken, wann immer du willst oder sogar zurückspulen. Und das Beste: Keine nervige Werbung! Dieses sehr attraktive Rundum-Paket bekommst du bei DAZN zu wirklich guten Konditionen und mit unserem DAZN Gutschein kannst du noch mehr profitieren.

Mit deinem Abonnement bei DAZN kannst du alleine oder gemeinsam mit Freunden das perfekten Sport-Entertainment genießen.Da DAZN auch auf Smartphones & Tablets verfügbar ist, ermöglicht es dir daher auch den mobilen Genuss deiner Sport-Events. Egal wann und egal wo. Die App gibt es für iOS und Android und ist entweder im AppStore oder bei Google Play zum Download bereit.

DAZN ist ebenfalls für Computer und Laptop verfügbar und läuft in allen gängigen Browsern - Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer oder Edge, praktisch alle Browser sind kompatibel mit dem Streamingdienst.