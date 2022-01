Blackroll Gutschein - Bis zu 34% Rabatt im Sale

Lesedauer: ca. 3 Minuten

Die Geschichte des Unternehmens

Blackroll hat es sich zum Ziel gesetzt, die Menschen zu motivieren, ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit in die eigene Hand zu nehmen und bewusster zu Leben. Ausreichende Regeneration ist essentiell für die Leistungsbereitschaft eines Körpers und genau dort setzt das Unternehmen mit seinen Produkten an.

Die Gründung der Blackroll AG

Ins Leben gerufen wurde das Unternehmen im Jahr 2010 von Jürgen Dürr, 2013 kam schließlich der heutige Verwaltungspräsident Marius Keckeisen hinzu. Dürr stieß bereits 2005 auf die Thematik der effektiveren Regeneration von Sportlern, mit Hilfe von Faszienrollen und begann mit der Entwicklung hochwertigerer Produkte. Im ersten Jahr verkaufte er rund 20.000 Stück der Schaumprodukte, mittlerweile liegt die Absatzmenge bei 500.000 Stück jährlich.

Innovation für ein gesundheitsbewusstes Leben

Angefangen hat alles mit einem einzigen Produkt, der Faszienrolle. Das Sortiment der Blackroll AG umfasst mittlerweile allerdings 50 verschiedene Produktarten und das Recovery Kissen hat die Faszienrolle als erfolgreichstes Produkt abgelöst.

Beitrag zum Umweltschutz

Das Unternehmen Blackroll legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz, was sich vor allem in der Herstellung der Produkte und in den dafür verwendeten Materialien widerspiegelt.

Umweltschonende Produktion

Ein Großteil der Produkte die Blackroll anbietet, wird klimaneutral in Deutschland hergestellt. Die Produktionsstätten im allgemeinen befinden sich im Herzen der Kernmärkte, so dass die Lieferwege überschaubar sind. Blackroll hat es sich zur Aufgabe gemacht die Produktion so verantwortungsvoll wie möglich und im Einklang von Mensch und Ökosystem zu gestalten.

Recyclebare Materialien

Die Verpackungen in denen sich die Produkte befinden, sind zu 90% aus recyclebarem Material hergestellt, wobei die Faszienrollen sogar zu 100% recycelt werden können. Das Material aus dem die Faszienprodukte bestehen wird schon seit Jahren in der Medizin- und Lebensmittelindustrie verwendet und ist dementsprechend komplett frei von Chemikalien. Die Produkte aus Schaumstoff sind auf Langlebigkeit und Robustheit ausgelegt und sind außerdem abriebfest und formstabil, so dass eine Reinigung in der Spülmaschine problemlos möglich ist.





Regeneration und Erholung leicht gemacht

Die Produkte von Blackroll sind dafür ausgelegt, den eigenen Körper nach sportlicher Aktivität oder körperlicher Belastung bei der Erholung zu unterstützen und auf ein neues Level der Leistungsfähigkeit zu bringen. Die zwei erfolgreichsten Produkte der Marke nehmen wir im Folgenden einmal genauer unter die Lupe.

Faszienrollen zur aktiven Regeneration

Faszien sind Bindegewebsfasern in unserem Körper, die unsere Muskelfasern und Organe umhüllen. Sie stabilisieren unseren Körper in statischen Haltepositionen und während dynamischer Bewegungsabläufen. Außerdem sind sie mit vielen Nervenende bestückt, was sie zum größten Sinnesorgan unseres Körpers macht. Durchschnittlich machen Faszien rund 18 bis 23 Kilogramm des Körpergewichts aus.

Körperliche Anstrengung kann dazu führen, dass Gewebespannungen, knöcherne Fehlstellungen oder neuronale Störungen entstehen. Mit Hilfe des richtigen Trainings mit der Faszienrolle können diese Störungen behoben und der Körper wieder in ein gesundes Gleichgewicht gebracht werden. Des Weitern dient das sogenannt „Foam Rolling“ dazu die Faszien zu entspannen und den Körper wieder schmerzfrei belastbar zu machen. Vor allem Faszienrollen der Marke sind in den aktuellen Blackroll Gutschein und Sale-Aktionen zu finden und mittlerweile gibt es sie in zahlreichen Variationen, Härtegraden, Formen und Größen.

Das Recovery Kissen für gesunden Schlaf

Bei dem Recovery Kissen handelt es sich um ein aus Memory Schaum hergestelltes Kopfkissen, dass zu einer erholsamen Nachtruhe beiträgt. Die ergonomische Form es Kissens unterstützt Kopf, Halswirbelsäule und Nacken während des Schlafens und ist für jede Schlafposition geeignet. Das Recovery Kissen verfügt über die Maße 50 x 30 Zentimeter und kann dadurch auch mit problemlos auf Reisen genommen werden.

