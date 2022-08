Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit der kanadischen Profispielerin Sarah Nurse ziert erstmals eine Frau das Cover der Eishockey-Simulation von EA Sports. Ebenfalls auf dem Cover ist Shootingstar Trevor Zegras von den Anaheim Ducks zu sehen.

Am heutigen Mittwoch hat der Spielehersteller Electronic Arts die Cover-Athleten des neuesten Ablegers NHL 23 veröffentlicht. Erstmals ist mit Sarah Nurse ein weiblicher Eishockeyprofi auf dem Cover zu sehen. Die 27-jährige Stürmerin gewann mit Kanada die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2022 und wurde zudem 2021 Weltmeister. Sie ist die Cousine von Darnell Nurse, der zu den besten Verteidigern der NHL zählt und bei den Edmonton Oilers Teamkollege des deutschen Superstars Leon Draisaitl ist. Neben Nurse ist Trevor Zegras von den Anaheim Ducks ebenfalls als Cover-Athlet auf dem Videospiel zu sehen. Der 21-jährige US-Amerikaner gehört zu den zukünftigen Stars der National Hockey League und sammelte in der abgelaufenen Spielzeit 61 Scorerpunkte (23 Tore, 38 Vorlagen) in 75 Spielen. „Als jemand, der EA SPORTS NHL seit seiner Kindheit spielt, ist es ein wahr gewordener Traum, dieses Jahr mit Sarah auf dem Cover zu sein", sagte Zegras. „Ich kann es kaum erwarten, die diesjährige Version mit meinen Freunden und Teamkollegen zu spielen, und ich freue mich ebenso darauf, zu sehen, wie die Fans meinen Michigan-Flip-Pass, den das Team von EA SPORTS ins Spiel gebracht hat, loslassen." Bei diesem mittlerweile berühmten Pass lupft Zegras den Puck hinter dem Tor stehend über dieses zu einem Mitspieler."

Am Donnerstag verkündet EA den Erscheinungstermin, die neuesten Features und welche Versionen es von NHL 23 geben soll.