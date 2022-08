Lesedauer: ca. 1 Minute

Bald dürfen die Konsolen-Fans mit dem neuesten Ableger der Eishockey-Simulation NHL 23 den echten Eishockeyprofis wieder nacheifern. Der Spielehersteller Electronic Arts hat heute einen Vorgeschmack gegeben.

Bald hat das Warten auf den neuesten Ableger der Eishockey-Simulation von EA Sports NHL 23 ein Ende. Am heutigen Donnerstag verkündete der Spielehersteller, dass das Spiel am 14. Oktober für die Konsolen PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheint. Bereits seit gestern steht fest, dass neben Trevor Zegras, Shootingstar der Anaheim Ducks, erstmals mit Sarah Nurse eine Frau das Cover von NHL 23 zieren wird. Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr setzen die Entwickler erneut auf die bewährte Frostbite-Engine und auf noch ausgereiftere X-Faktoren, die die individuellen Fähigkeiten bestimmter Stars noch einzigartiger machen sollen. Vor allem beim Gameplay gibt es wieder einige Verbesserungen. So soll das „Last-Chance-Puck-Movement“ mit über 500 teils beeindruckenden Animationen dafür sorgen, dass die Spieler im Straucheln und Fallen noch den Puck passen, schießen oder klären können. Zudem soll die Torhüter-KI über 350 neue Abwehraktionen im Spiel erhalten und so noch schwerer zu überwinden sein. In Überzahl und Unterzahl soll es neue Strategien und Formationen geben, bei denen man zusätzlich auf das Geschehen Einfluss nehmen kann. Eine komplette Überarbeitung soll es bei der Atmosphäre in den Stadien geben. Die „Crowd Awareness“ soll dafür sorgen, dass die Fans realistischer auf einzelne Spielereignisse reagieren, wie z.B. das legendäre Mützen-Werfen bei einem Hattrick, das Ausbuhen des Gegners, einer umstritten Entscheidung des Schiedsrichters oder der eigenen Mannschaft bei schlechten Leistungen. Ebenfalls spezielle Jubelsequenzen soll es bei Overtime-Treffern oder nach Shootout-Siegen geben. Bereits vor Spielbeginn soll die Stimmung mit einer Pre-Game-Show angeheizt werden. Im November soll es für HUT und World of Chel ein Update geben, dass sich Cross-Platform-Matchmaking nennt und das Spielen miteinander oder gegeneinander zwischen PS4 und Xbox One und PS5 und Xbox Series X/S, jedoch nicht generationsübergreifend ermöglicht. Im Spielmodus HUT (Hockey Ultimate Team) gibt es nur erstmals auch weibliche Profis der IIHF-Nationalmannschaften die ausgewählt werden und zusammen mit den männlichen Spielern aufgestellt werden können. Dabei sollen die Spielerwerte angepasst sein, so dass es keine Nachteile gibt. In HUT gibt es zudem eine neue Rival-Playlist und ein erweitertes Belohnungssystem. Im beliebten Franchise-Modus können die Anzahl der Teams zwischen 6 und 48 variiert werden, zudem gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten die Spiele-Anzahl, den Salary Cap und den Playoff-Modus nach Belieben einzustellen.